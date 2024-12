Brasil registra recorde de multas por excesso de velocidade em 2024

Embora o ano de 2024 ainda não tenha chegado ao fim, os dados revelam que o Brasil já registrou o maior número de multas por excesso de velocidade nos últimos cinco anos. De janeiro a outubro, foram contabilizadas mais de 234 milhões de infrações, resultando em uma média impressionante de 32 mil multas por hora e mais de 530 a cada minuto, conforme informações da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Esse comportamento irresponsável ao volante é uma das principais causas dos acidentes fatais nas estradas. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), cerca de um terço das fatalidades no trânsito são atribuídas ao excesso de velocidade.

Um caso trágico que ilustra essa questão é o do funkeiro MC Robertinho, que faleceu em um acidente na Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em outubro deste ano. O artista, apenas 25 anos, perdeu a vida após seu veículo colidir com outro automóvel em alta velocidade, conforme relataram testemunhas. Durante o impacto, seu corpo foi projetado para fora do carro.

Vavá Silva, irmão do cantor, expressou sua dor pela perda irreparável e se dedica a preservar o legado musical deixado por MC Robertinho. Ele enfatizou a importância da responsabilidade no trânsito: “Carro não é brincadeira. Precisamos pensar na nossa segurança e na dos outros. O carro dele tinha todos os equipamentos de segurança, como airbag, era um modelo novo, e mesmo assim ocorreu essa tragédia”.

Com relação às medidas de fiscalização, Maria Alice Souza, diretora de Segurança no Trânsito da Senatran, explicou que o aumento no número de multas está ligado à intensificação das ações de monitoramento nas vias. “O sistema nacional de trânsito está fortalecendo as fiscalizações. As polícias rodoviárias, municipais e as agências responsáveis têm colaborado para esse esforço”, destacou.

No entanto, especialistas alertam que a responsabilidade pelo trânsito seguro vai além da simples fiscalização. Dirigir mesmo que seja apenas cinco quilômetros por hora acima do limite pode dobrar o risco de acidentes fatais. Este perigo se agrava em áreas urbanas, onde a velocidade permitida é geralmente limitada a 60 km/h.