Brasil registra mais de 65 mil acidentes de trânsito em 2023, aponta estudo

Em 2023, o risco de acidentes em rodovias federais sob gestão pública no Brasil foi 3,2 vezes maior em comparação com aquelas concedidas à iniciativa privada, em relação ao ano anterior. As informações são do estudo da Fundação Dom Cabral (FDC), feito com base em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O balanço ainda mostra que no ano passado, foram notificados 65.176 acidentes, sendo 34.650 ocorridos em rodovias sob gestão pública e 30.526 em estradas sob concessão.

Antônio Henrique Monteiro, advogado especialista em administração pública, explica que existem várias razões pelas quais uma infraestrutura rodoviária pode contribuir para um menor índice de acidentes.

“Primeiro, estradas bem pavimentadas reduzem o risco de acidentes ao proporcionar uma superfície de condução uniforme. Buracos e irregularidades no pavimento podem causar perda de controle dos veículos, especialmente em alta velocidade”, aponta.

Ele informa que uma boa sinalização horizontal (pintura das linhas no asfalto e placas de trânsito) e uma iluminação adequada são essenciais para guiar os motoristas, especialmente à noite ou durante condições climáticas adversas, evitando que as pessoas se confundam.

O especialista recomenda que os motoristas respeitem os limites de velocidade, que são calculados por engenheiros e outros profissionais, a fim de evitar acidentes graves. Ele também explica que manter uma distância segura em relação ao veículo da frente é importante para o motorista reagir, em caso de uma frenagem brusca.

Monteiro ainda dá outras dicas para que os motoristas evitem acidentes.

“Evitar o uso de aparelhos celulares e outras distrações que possam desviar a atenção do motorista. Sinalizar manobras, às vezes uma ultrapassagem sem seta, parar na estrada no acostamento tem que colocar o triângulo. E ele deve ser colocado longe do veículo, não adianta colocar o triângulo em cima do veículo, porque isso também não vai evitar possíveis acidentes”, completa.

Número e gravidade de acidentes

Segundo os dados, em 2018, foram registrados 28.845 acidentes nas rodovias concedidas. No ano passado, esse número subiu para 30.526, representando um aumento de 5,8%. Enquanto isso, na malha sob gestão pública, os acidentes diminuíram de 36.880 para 34.650, o que correspondeu a uma queda de 6%.

Quando se analisa a gravidade dos acidentes ocorridos entre 2022 e 2023, foi constatado um aumento de 12,6% na taxa de casos com feridos. Por outro lado, o estudo revelou uma redução de 9,1% nos acidentes com mortes.