Brasil registra mais de 200 invasões a imóveis durante o Carnaval 2024

O Barômetro de Segurança da Verisure , referência em alarmes monitorados na Europa e no Brasil, aponta que no período entre os dias 5 a 16 de fevereiro, que abrangeu, neste ano, o momento pré e pós feriado de Carnaval, a Verisure registrou 245 invasões a imóveis que estão dentro do seu portfólio de clientes. Destas, 89% foram em comércios e 11% em residências.

O período com maior incidência de crimes foi entre as 2h e as 4h da madrugada, especialmente no Sudeste. Já as regiões Sul e Centro-Oeste registraram um aumento de 11% no número de invasões, principalmente em comércios.

Dados por região durante o feriado de Carnaval

Sudeste: 81% das invasões, com queda de 19% em relação à semana pré-carnaval.

81% das invasões, com queda de 19% em relação à semana pré-carnaval. Nordeste: 3% das invasões, sem variação em relação à semana pré-carnaval.

3% das invasões, sem variação em relação à semana pré-carnaval. Sul: 12% das invasões, com aumento de 100% em relação à semana pré-carnaval.

12% das invasões, com aumento de 100% em relação à semana pré-carnaval. Centro-Oeste: 4% das invasões, sem variação em relação à semana pré-carnaval.

Prevenção

A Verisure destaca a importância de investir em medidas de segurança para prevenir invasões, especialmente durante feriados prolongados, quando as casas e os comércios ficam vazios por mais tempo.

Sobre o Barômetro

Utilizado como ferramenta de acompanhamento da companhia, que compila os dados sobre os dias e horários em que a Central de Monitoramento de Alarmes recebe mais alertas e detecta tentativas de invasões em clientes nas capitais onde atua.



Sobre a Verisure

