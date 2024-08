Brasil recebe pela segunda vez a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica

Entre os dias 17 e 27 de agosto as cidades de Vassouras e Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, recebem a 17ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA). O evento será organizado pelo Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O Brasil sedia a IOAA pela segunda vez (a primeira foi em 2012). Serão mais de 300 alunos e cerca de 250 professores de 57 países, além de pesquisadores brasileiros, todos reunidos com um objetivo em comum: fomentar o conhecimento e a paixão pela astronomia e astrofísica.

A 17ª IOAA traz como tema adicional a Sustentabilidade, o que demonstra a crescente preocupação global com o meio ambiente e destaca o papel da ciência na construção de um futuro sustentável e inclusivo. O objetivo do encontro é inspirar os jovens a usarem seu talento e criatividade para enfrentar os desafios ambientais globais ao compartilharem conhecimentos, ideias e soluções.

Os alunos atuarão em provas teóricas e práticas, atividades de observação do céu e testes em planetários. O intercâmbio entre diferentes nações permite explorar novas fronteiras do conhecimento científico com um olhar voltado para a preservação do planeta.

Presenças confirmadas na abertura e encerramento do evento: Aniket Sule – Presidente Internacional da IOAA; Jailson Alcaniz – Diretor do ON; Wagner José Corradi Barbosa – Diretor do LNA; Mr Hiroshi Shimojo – General Manager Casio Educatio; e Prof. Me. Hamilton Moss de Souza – Presidente da Academia de Letras de Vassouras.