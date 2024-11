Brasil prevê economizar R$ 70 bilhões com novas medidas fiscais

O governo brasileiro, sob a liderança do ministro da Fazenda Fernando Haddad, está prestes a anunciar um conjunto de medidas de contenção de gastos com impacto significativo nas contas públicas. Estimativas indicam que essas ações podem gerar uma economia de cerca de R$ 70 bilhões nos primeiros dois anos. O anúncio ocorrerá após a Cúpula do G20, destacando a seriedade e o compromisso do governo em equilibrar suas finanças.

Uma das principais medidas propostas é a limitação do ganho real do salário mínimo. Essa ação visa alinhar a política de valorização às regras do arcabouço fiscal, que permitem uma expansão real de despesas entre 0,6% e 2,5% ao ano. Limitar esses ganhos pode resultar em uma economia de R$ 11 bilhões até 2026, sendo fundamental para evitar pressões adicionais sobre o orçamento.

Além disso, o governo planeja implementar ferramentas antifraude nos benefícios sociais, especialmente na Previdência Social e no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Apesar das especulações, a desvinculação dos benefícios sociais em relação ao salário mínimo foi descartada.

Outras mudanças incluem ajustes no abono salarial, com foco em direcionar melhor os recursos para as populações mais necessitadas. No entanto, qualquer alteração só teria efeito a partir de 2027 devido à natureza dos direitos adquiridos.

O pacote também aborda questões relacionadas aos militares e ao funcionalismo público, incluindo a regulamentação do teto remuneratório para combater os supersalários. Embora essas mudanças não tenham um grande impacto financeiro imediato, são vistas como simbolicamente importantes.

Embora algumas vozes no governo pressionem por medidas como a taxação dos super-ricos, Haddad enfatiza que o foco inicial será na redução de despesas. O mercado aguarda ansiosamente o anúncio oficial das medidas, que promete clareza sobre o futuro econômico do país.