Brasil pode alcançar recorde de 328,3 milhões de toneladas de grãos, diz Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apresentou, nesta quinta-feira (13), os dados do sexto levantamento da safra de grãos para o ciclo 2024/25, revelando uma estimativa de produção nacional que pode atingir 328,3 milhões de toneladas.

Essa previsão representa um crescimento de 10,3% em relação à safra anterior (2023/24), o que equivale a um acréscimo de 30,6 milhões de toneladas provenientes de 16 culturas. Se essas expectativas se concretizarem, o Brasil estabelecerá um novo marco em sua produção agrícola.

Conforme divulgado pela Conab, essa melhoria é atribuída ao aumento na área cultivada, que é estimada em 81,6 milhões de hectares, além da recuperação da produtividade média das lavouras, projetada em 4,02 toneladas por hectare.

O presidente da Conab, Edegar Pretto, destacou que os números indicam uma safra histórica. “As previsões deste sexto levantamento são ainda mais otimistas do que as apresentadas anteriormente”, comentou.

Soja

A soja permanece como a principal cultura da primeira safra. Para o ciclo 2024/25, a produção deve alcançar 167,4 milhões de toneladas, refletindo um aumento de 13,3% em comparação com a última colheita. A área destinada ao cultivo de soja é de 47,45 milhões de hectares, marcando um crescimento de 2,8%. Esses dados solidificam a posição do Brasil como líder na produção global deste grão.

Pretto também mencionou os desafios enfrentados devido ao excesso de chuvas em janeiro, que atrasou o plantio e tornou a colheita mais lenta em diversas regiões. Contudo, a estiagem observada em fevereiro permitiu o avanço na colheita, que já alcança 60,9% da área total. Ele destacou que enquanto a redução das chuvas afetou a produção no Rio Grande do Sul, outras regiões como o Centro-Oeste mostraram recuperação significativa.

Milho

A Conab estima que a produção de milho para a safra 2024/2025 será de 122,76 milhões de toneladas, um crescimento de 6,1% em relação ao último ciclo. A área cultivada deve atingir 21,14 milhões de hectares, com um leve aumento de 0,4% comparado à safra anterior.

A segunda safra do milho já conta com 83,1% da área planejada plantada; no entanto, esse índice é inferior ao registrado no último ano. O presidente da Conab expressou preocupação com a diminuição das chuvas que podem impactar negativamente o término do plantio do milho — um insumo essencial na ração animal.

“A disponibilidade maior de milho é crucial tanto para o mercado interno quanto para exportação e tem grande impacto na economia. O governo está atento aos preços dos alimentos e ração animal”, afirmou Pretto.

Feijão e Arroz

No tocante ao arroz, os técnicos da Conab identificaram um aumento de 6,5% na área plantada, totalizando 1,7 milhão de hectares — o maior índice nos últimos sete anos. As condições climáticas favoráveis possibilitaram uma recuperação na produtividade média estimada em 7.063 quilos por hectare. Caso as projeções se mantenham, espera-se que a produção atinja 12,1 milhões de toneladas.

Pretto ressaltou a importância do arroz para o consumo interno brasileiro e afirmou que a colheita deve superar a do ciclo passado na maioria dos principais estados produtores.

Quanto ao feijão, projeta-se um leve aumento na produção total (1,5%), estimado em 3,29 milhões de toneladas. Essa elevação deve-se principalmente à expectativa de melhora na produtividade das lavouras.

O presidente da Conab enfatizou ainda as políticas voltadas para apoiar os agricultores familiares com taxas mais acessíveis para o financiamento da produção agrícola voltada ao consumo interno. “Estamos colhendo os frutos das boas práticas implementadas no ano passado”, comemorou Edegar Pretto.

Ele também indicou que a Conab está trabalhando junto ao governo federal para desenvolver um novo plano safra e sugeriu a continuidade das políticas que incentivem os produtores e aumentem a oferta alimentar no país.

Outras Culturas

A expectativa para o algodão é igualmente positiva; com um aumento na área cultivada previsto em cerca de 2 milhões de hectares, estima-se uma produção recorde de 3,82 milhões de toneladas — representando uma alta de 3,3% comparado à safra anterior.

No caso do trigo, prevê-se uma produção de 9,11 milhões de toneladas com um incremento expressivo de 15,6%, mesmo com uma redução de 2,1% na área plantada desse cereal. As condições climáticas são favoráveis até o final do inverno para essa cultura.