Brasil perde Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães para partida contra a Argentina

A Seleção Brasileira de Futebol, após garantir uma vitória crucial contra a Colômbia, se depara com novos desafios à medida que se prepara para o embate contra a Argentina. O técnico Dorival Júnior anunciou que Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, ambos com o terceiro cartão amarelo, estão suspensos e não poderão atuar na próxima partida.

Com as ausências confirmadas, Dorival deve convocar jogadores da pré-lista para preencher as lacunas deixadas na equipe. No setor defensivo, as opções disponíveis incluem Alexsandro, do Lille, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Beraldo, do Paris Saint-Germain. Para reforçar o meio-campo, o treinador considera Alisson, do São Paulo, Andreas Pereira, do Fulham, Andrey Santos, do Strasbourg, Éderson, da Atalanta, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Moura e Oscar, ambos também do São Paulo.

Além das suspensões, a Seleção pode enfrentar ainda mais complicações devido a lesões. O jogador Gerson deixou o campo durante a primeira etapa e passará por uma reavaliação nesta quinta-feira. Ademais, Alisson sofreu um choque forte durante a partida e foi submetido ao protocolo de concussão, impossibilitando sua participação no jogo em Buenos Aires.

Assim, o técnico Dorival Júnior terá um trabalho árduo pela frente para ajustar a equipe antes de um dos confrontos mais esperados do torneio.