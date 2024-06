Brasil Onças estreia neste sábado no Mundial Sub-20 de Futebol Americano contra o Canadá

O Brasil Onças está pronto para mais uma vez fazer história. Pela primeira vez a seleção brasileira irá competir no Campeonato Mundial Júnior Sub-20 de Futebol Americano da IFAF – Federação Internacional de Futebol Americano, sediado em Edmonton, de 22 a 30 de junho. Sob o comando do técnico Adan Rodrigues, a estreia será contra os anfitriões e atuais campeões, o Canadá, no Commonwealth Stadium neste sábado (22) às 20h, horário de Brasília.

O coach Adan Rodrigues, que já atuou diversas vezes pelo Brasil Onças em competições internacionais e também possui no currículo títulos nacionais pelo Coritiba Crocodiles, lidera uma equipe motivada a deixar sua marca no cenário mundial do futebol americano.

“Vamos representar o Brasil com orgulho e excelência e ter certeza de que, após este processo, todos se tornaram melhores atletas e melhores pessoas”, diz Adan Rodrigues sobre sua filosofia para a Seleção sub-20.

Esta será uma oportunidade crucial para os jovens atletas brasileiros demonstrarem sua habilidade contra um adversário experiente. O torneio promete ser um teste para o Brasil, com partidas contra outras potências do futebol americano júnior, incluindo os Estados Unidos, Áustria, Japão e Panamá. Os jogadores brasileiros estão ansiosos para mostrar ao mundo o progresso significativo que o esporte tem alcançado no país.

Tri-campeões do Mundial Sub-20 e jogando em casa, o Canadá será comandado pelo coach Warren Craney, ex-treinador da Universidade de York. Ele admite que a pressão por um bom resultado será ainda maior como anfitrião.

“É muito mais fácil ter que defender nosso título em casa. Será muito difícil e a cada ano a qualidade do futebol ao redor do mundo melhora. Não há mais um caminho fácil para a final”, diz Craney.



O Caminho do Brasil Onças no Mundial Sub-20

O jogo entre Brasil e Canadá será o último de um total de quatro jogos neste primeiro dia de competição em Edmonton. Antes da estreia brasileira contra a seleção canadense principal, o Commonwealth Stadium será palco do duelo entre Estados Unidos e Panamá, às 15h (horário de Brasília).

Se vencer o Canadá, o Brasil Onças permanecerá jogando no Commonwealth Stadium durante o restante da competição, e terá pela frente no dia 26 de junho às 20h (horário de Brasília) o vencedor do jogo entre Canadá 2 e Áustria, partida de abertura do mundial que acontece neste sábado às 14h (horário de Brasília) no Clarke Stadium.

Em caso de revés neste sábado, o Brasil Onças voltará a campo no mesmo dia 26 de junho, mas jogando no Clarke Stadium contra o perdedor do duelo entre Canadá 2 e Áustria, às 19h (horário de Brasília).

As disputas do 5º e do 7º lugar serão realizadas no dia 30 de junho no Clarke Stadium, enquanto o terceiro lugar e a grande final serão decididos no Commonwealth Stadium.



Calendário do Campeonato Mundial Júnior da IFAF 2024



Sábado, 22 de junho

Clarke Stadium

14h Canadá 2 vs. Áustria (Jogo 1)

19h Japão vs. Austrália (Jogo 3)



Commonwealth Stadium

15h EUA vs. Panamá (Jogo 2)

20h Canadá vs. Brasil (Jogo 4)



Quarta-feira, 26 de junho

Clarke Stadium

14h Perdedor Jogo 2 vs. Perdedor Jogo 3

19h Perdedor Jogo 1 vs. Perdedor Jogo 4



Commonwealth Stadium

15h Vencedor Jogo 2 vs. Vencedor Jogo 3

20h Vencedor Jogo 1 vs. Vencedor Jogo 4



Domingo, 30 de junho

Clarke Stadium

14h Disputa do sétimo lugar

19h Disputa do quinto



Commonwealth Stadium

15h Disputa de terceiro lugar

20h Final do mundial



*Horário de Brasília



Todos os jogos do mundial serão transmitidos na IFAF TV, e haverá divulgação dos links dos jogos do Brasil Onças U-20 em todas as redes sociais oficiais da confederação.