Brasil não participará de provas neste domingo (11) nas Olimpíadas de Paris

Com a brasileira Isabela Abreu ficando pelo caminho no pentatlo moderno e a seleção feminina de vôlei de quadra disputando o bronze hoje, o país não terá representantes no domingo (11).

Hoje, a seleção feminina de futebol disputa o ouro contra os EUA, às 12h.

A partida de vôlei está marcada para 12h15.