Brasil Jazz Sinfônica se apresenta no Museu do Ipiranga

Em 2024, a Fundação Padre Anchieta e o Museu do Ipiranga renovam a parceria para promover o evento Música no Museu, com a Brasil Jazz Sinfônica. No ano, serão seis concertos e o primeiro deles está marcado para o dia 9 de março, às 16h, com ingressos a preços populares, entre R$ 5,00 e R$ 10,00.

No auditório do Museu, um quarteto da Jazz apresentará o Clássicos no Jazz, uma mistura bem temperada entre os universos erudito e popular, com arranjos próprios e grande liberdade timbrística, dando às canções amplas possibilidades de interpretação. As canções buscam enriquecer o repertório da música instrumental brasileira, unindo o erudito e o popular, tendo como pano de fundo a liberdade artística proporcionada pelo jazz.

A apresentação é composta de temas que estão inseridos em obras complexas e extensas – como óperas, concertos e sinfonias, de difícil acesso ao público. A concepção partiu de Paula Valente, chefe do naipe de saxofones da Brasil Jazz Sinfônica, que também é solista do Clássicos no Jazz, e sobe ao palco ao lado de Fernando Corrêa (Guitarra / Violão), Marinho Andreotti (Contrabaixo Elétrico) e Nelton Essi (Bateria).

Os ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 6 de março, às 14h, pelo site do Museu, clicando aqui.

Programa

Repertório:

1) Pavane e Sicilianne (Gabriel Faure)

2) Aria da quarta corda e sicilanne (J.S. Bach)

3) Sinfonia 5 e valsa das flores (Tchaikovsky)

4) Preludio opus 28 no. 4 (F. Chopin)

5) Tema da ópera Carmem (Bizet)

6) Tema da ópera Orfeu e Eurídice (Gluck)

7) Tema do 30. movimento da Sinfonia 3 (Johannes Brahms)

8) Gnossienne 5 e gimnopedie 3 (Eric Satie)

9) Pavane (Maurice Ravel)

Formação:

Saxofone

Guitarra/violão

Contrabaixo Elétrico

Bateria

Serviço:

9 de março (sábado) – às 16h

Auditório Museu do Ipiranga

Duração: aproximadamente 75 minutos

Evento acessível em Libras / Audiodescrição mediante disponibilidade

Classificação Livre

Vendas de ingressos: A partir de 6 de março, às 14h, no site do Museu, clicando aqui.

Valores: R$ 10 (inteira) / R$ 5 (meia-entrada):

Meia-Entrada:

Professores, coordenadores, diretores, supervisores e profissionais da rede pública de ensino de todo país

Estudantes (ensino público e privado)

Idosos com mais de 60 anos

Pessoas com deficiência – PcD e seu acompanhante. É necessário laudo médico comprovando a deficiência

Jovens de 15 a 29 anos, de baixa renda, cadastrados no programa ID Jovem

Crianças de 3 até 6 anos.

Gratuidade: crianças de colo, com até 2 anos de idade, por não ocuparem assentos individuais.