Brasil Jazz Sinfônica e Alceu Valença se apresentam no Memorial da América Latina

Em comemoração aos 55 anos da TV Cultura e aos 35 anos da Brasil Jazz Sinfônica, a Orquestra se une ao cantor, compositor e instrumentista Alceu Valença, tocando os maiores sucessos do artista, no dia 19 de outubro (sábado), a partir das 20h, no Memorial da América Latina.

No palco do Auditório Simón Bolívar, sob a regência do maestro João Maurício Galindo, 70 músicos da Brasil Jazz Sinfônica apresentam com o cantor pernambucano um repertório repleto de clássicos como Anunciação, La Belle de Jour, Morena Tropicana, Como Dois Animais, Girassol e muitos outros sucessos consagrados em todo o país.

Os ingressos custam entre R$ 125,00 (meia entrada) e 250,00 (inteira), e podem ser adquiridos pelo Link

Serviço:

Brasil Jazz Sinfônica e Alceu Valença

Data: 19 de outubro

Horário: 20h

Duração: 90 minutos

Regência: João Maurício Galindo

Local: Memorial da América Latina – Auditório Simón Bolívar

Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda – São Paulo, SP

Ingressos: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia entrada)

Curadoria: Barravento Artes

Classificação etária: Livre

Vendas: INTI