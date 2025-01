Brasil investe R$ 1,5 bi em complexo de biorrefinarias

Nesta segunda-feira, 27 de novembro, foi oficialmente lançada a pedra fundamental do primeiro complexo de biorrefinarias integradas voltado para a produção de biocombustíveis sustentáveis avançados no Brasil. Com um investimento estimado em R$ 1,5 bilhão nos próximos quatro anos, o empreendimento tem como meta a produção anual de 160 milhões de litros de etanol neutro em carbono a partir de 2026.

O evento inaugural, realizado em São Miguel dos Campos, Alagoas, contou com a presença de autoridades relevantes, incluindo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro dos Transportes, Renan Filho; e o governador de Alagoas, Paulo Dantas.

Denominado Exygen I, o projeto é fruto da colaboração entre GranBio, Usina Caeté, Usina Santo Antônio e Impacto Bioenergia, contando com o apoio do Governo Estadual. Além do etanol, o complexo se dedicará à produção de biometano e biofertilizantes também neutros em carbono. Os biocombustíveis serão gerados a partir de resíduos do açúcar, utilizando ainda 50 milhões de m³ de biometano extraídos da vinhaça, que é um resíduo líquido da destilação do caldo da cana-de-açúcar.

Esses combustíveis são classificados como avançados devido ao seu processo produtivo que não utiliza matéria-prima alimentar. A fase seguinte do projeto prevê a geração de biogás e CO2 biogênico a partir do próximo ano. Além disso, está projetada a produção futura de e-Metanol, um combustível sintético que atenderá a setores que enfrentam desafios na eletrificação, como o transporte marítimo.

Durante o evento, Geraldo Alckmin destacou a importância da transição para fontes de energia limpa no Brasil. “É urgente descarbonizar e promover energias renováveis para salvar o planeta. É gratificante ver aqui em São Miguel dos Campos a produção de energia limpa e carbono neutro. Estamos inovando ao lançar o metanol para contribuir na despoluição dos mares e substituir combustíveis fósseis com biometano”, afirmou.

Espera-se que o complexo gere cerca de 510 empregos diretos e crie 1.200 postos temporários durante a fase de construção.

O local escolhido para as novas instalações abriga atualmente a Bioflex, primeira indústria de etanol celulósico no Hemisfério Sul e parte do portfólio da GranBio. Para viabilizar este novo empreendimento, foi necessária uma aliança com Usina Caeté e Usina Santo Antônio, que fornecerão melaço sem custo adicional ao não produzirem etanol em suas operações, recebendo uma parte dos lucros gerados pela venda dos produtos do Exygen.

Bernardo Gradin, CEO da GranBio, revelou que está em negociações avançadas com mais uma empresa para futuras parcerias, embora não tenha divulgado detalhes sobre o nome ou o perfil da nova colaboradora. As discussões envolvem um potencial fornecedor de energia e um comprador de gás natural.