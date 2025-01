Brasil intensifica combate à Mpox

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou a aquisição de 34.560 testes para intensificar o combate à mpox, uma doença infecciosa que, em 2024, voltou a ser classificada com o mais alto nível de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta estratégia visa monitorar a transmissão do vírus e, assim, aprimorar a resposta às emergências sanitárias no país.

De acordo com informações divulgadas pela pasta, a principal motivação para a compra dos testes é fortalecer o sequenciamento genômico do vírus MPXV, responsável pela mpox. O sequenciamento permite que as autoridades compreendam as mutações do vírus e, consequentemente, ajustem as estratégias de controle e prevenção da doença.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, destacou que “[essa tecnologia] nos permite monitorar as alterações no comportamento do vírus e fortalecer nossas respostas de saúde pública”. No entanto, até o momento, detalhes sobre a distribuição e implementação desses novos testes ainda não foram revelados.

No Brasil, o número de casos de mpox registrou um aumento significativo em 2024, com 1.490 ocorrências até agora, principalmente entre homens com idades entre 30 e 39 anos. Dados obtidos junto às secretarias estaduais de saúde indicam que, no ano passado, apenas os estados do Pará, Pernambuco, Sergipe e Tocantins conseguiram aplicar todas as doses da vacina contra a mpox recebidas do Ministério da Saúde até meados de setembro. Em 2023, foram adquiridas 49 mil doses do imunizante.

Além disso, novas remessas da vacina contra a mpox devem chegar ao Brasil em novembro para compor uma reserva estratégica. Apesar disso, nenhuma ocorrência do clado 1b foi registrada até agora no país. Este clado é considerado mais virulento e foi responsável por um aumento alarmante de casos na África no ano passado, especialmente na República Democrática do Congo e em Burundi.

A mpox é uma zoonose viral transmitida entre humanos e animais. Originalmente denominada “varíola dos macacos”, a doença foi identificada pela primeira vez em colônias de macacos em 1958. Atualmente, sabe-se que pode ser transmitida por roedores como esquilos e até mesmo por cães domésticos, motivo pelo qual recebeu um novo nome.

O causador da infecção é o vírus MPXV (monkeypox virus), que pertence à família dos Orthopoxvirus. Este grupo inclui alguns dos maiores e mais resistentes vírus de DNA conhecidos. Apesar das semelhanças com outros vírus patogênicos como o SARS-CoV-2, o MPXV possui características diferentes que limitam sua dispersão no ar.

Com a reemergência da mpox como uma preocupação global e o fortalecimento das ações preventivas por parte do governo brasileiro, espera-se que medidas eficazes sejam adotadas para controlar a disseminação dessa doença infecciosa.