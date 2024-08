Vinte anos depois, o mundo pôde acompanhar o retorno da natação do Brasil na disputa pela medalha olímpica do revezamento 4x200m feminino. A equipe formada por Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann e Gabrielle Roncatto pulou na piscina nesta quinta-feira (1), para a final da prova das Olimpíadas de Paris e conseguiu a 7ª colocação — igualou a melhor colocação da história na modalidade, em Atenas-2004.

Juntas, as nadadoras do Brasil completaram o revezamento em 7min52seg90. O pódio foi formado por Autrália, que ficou com o ouro e bateu o recode olímpico com 7min38seg08, Estados Unidos, com a prata em 7min40seg86, e China, com o bronze e 7min42seg34.

Mafê foi a primeira a pular na piscina e fez em 1min56seg06, recorde sul-americano. Ela entregou para Stephanie Balduccini em quinto. Logo após os 100m, Teté conseguiu pegar a quarta colocação, mas entregou para Maria Paula em sexto.

Maria Paula conseguiu manter o sexto lugar durante sua passagem pela piscina nos primeiros 100m, mas acabou descolando das equipes que disputavam o pódio.

A equipe brasileira chegou à final após encerrar a prova em 7min52s81, ficando em segundo na primeira bateria, apenas nove milésimos atrás do quarteto dos Estados Unidos. O desempenho gigantesco encaminhou com autoridade a classificação brasileira.

A última vez que o revezamento 4x200m livre feminino do Brasil conseguiu chegar à final olímpica foi nos Jogos de Atenas, em 2004, justamente no ano de nascimento de Stephanie Balduccini, segunda atleta a pular na piscina nesta quinta. Na época, o time formado por Joanna Maranhão, Mariana Brochado, Paula Baracho e Monique Ferreira terminou a disputa na 7ª posição.

A classificação à final rendeu a terceira decisão da natação feminina em Paris. Antes da prova do revezamento 4x200m livre, Mafê avançou à final dos 400m livre, enquanto Beatriz Dizotti fez a final dos 1500m livre. Entre os homens, até o momento, somente Guilherme Costa disputou uma final, a dos 400m livre.