Brasil fecha a participação nos Jogos do BRICS com 50 medalhas e destaca evolução esportiva

Neste sábado, 22 de junho, durante a Reunião dos Ministros do Esporte do BRICS, o Brasil foi confirmado como a sede da próxima edição dos Jogos, que acontecerá em 2025. A data e o local ainda serão definidos e anunciados. Ao final do dia, o Brasil encerrou a sua participação nos Jogos com um total de 50 medalhas, ficando em quinto lugar no quadro geral, e se consolidando como uma das potências esportivas da competição que, nesta edição, foi realizada em Kazan, na Rússia.

Os atletas brasileiros demonstraram garra, talento e preparo, conquistando sete medalhas de ouro, 20 de prata e 23 de bronze em diversas modalidades. A competição multiesportiva é organizada pelos países membros — em sua composição atual, integrada por África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Índia, Irã e Rússia.

A performance brasileira foi marcada por momentos de grande emoção e superação. No judô, por exemplo, os judocas brasileiros se destacaram, conquistando três medalhas de ouro nas categorias 100 kg, 70 kg e 57 kg. Duas dessas medalhas foram obtidas neste sábado (22), com Lucas Antônio Martins e Shirlen Thais do Nascimento.

Outro destaque foi a natação, em que os nadadores brasileiros quebraram recordes e garantiram 25 medalhas, incluindo duas de ouro. No caratê, os atletas demonstraram técnica e muita garra, conquistando quatro medalhas, duas delas de ouro. Atletas dos saltos ornamentais, atletismo, sambo, wrestling, wushu, badminton e basquete “phygital” também garantiram medalhas para o Brasil.

BOLSA ATLETA — A participação brasileira nos Jogos não se destacou apenas pelas vitórias, mas também pelo espírito esportivo e pela determinação de seus atletas. A delegação, formada por 112 atletas, contou com 42 bolsistas do maior programa do mundo de apoio individual a esportistas, o Programa Bolsa Atleta.

Para o ministro do Esporte, André Fufuca, a diversidade das conquistas, espalhadas por várias modalidades, mostra a importância do apoio do governo. “As medalhas refletem um investimento crescente no esporte nacional e a descoberta de novos talentos em diferentes áreas. É fruto de um trabalho conjunto que envolve atletas, treinadores, confederações e o próprio governo por meio dos programas de incentivo. É uma vitória do esporte brasileiro como um todo”, argumentou.

TRADIÇÃO — Os Jogos do BRICS são realizados anualmente. Pela tradição, cabe ao país que ocupa a presidência rotativa do mecanismo a organização da competição no ano de sua presidência. Este ano, sob presidência da Russia, os Jogos estão sendo realizados entre os dias 12 a 23 de junho — cerca de um mês antes das Olimpíadas de Paris.

Os Jogos não têm modalidades pré-definidas, as quais têm sido determinadas pelos países anfitriões. Na Rússia, estão sendo disputadas 27 modalidades: boxe, break, vôlei de praia, handebol de praia, caiaque e canoagem, remo, judô, caratê, sambo, koresh, atletismo, tênis de mesa, natação, saltos ornamentais, nado sincronizado, skate, wrestling, ginástica artística, tênis, wushu, esgrima, basquete “phygital”, futebol “phygital”, ginástica rítmica, xadrez, levantamento de peso e badminton.