Brasil e Portugal reforçam laços em encontro diplomático em Brasília

A aproximação entre Brasil e Portugal ganhou mais um passo significativo em Brasília, durante um encontro especial na residência do embaixador de Portugal, que reuniu importantes lideranças dos dois países. Estiveram presentes o presidente da Assembleia da República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, o Embaixador Luís Faro e, do lado brasileiro, a deputada federal Simone Marquetto, que assumirá em breve a presidência da Frente Parlamentar Brasil-Portugal, além do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.

Divulgação

A delegação portuguesa, em visita ao Brasil para participar do P20 – evento internacional que busca ampliar o intercâmbio político e cultural entre as nações –, teve a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da Câmara Federal do Brasil, além de discutir ações conjuntas em prol do desenvolvimento econômico, cultural e social. A deputada Simone Marquetto ressaltou a importância de estreitar os laços com Portugal, país com o qual compartilha não apenas raízes culturais, mas também um vínculo especial de fé, como devota de Nossa Senhora de Fátima.

Divulgação

Durante o encontro, Marquetto relembrou conquistas que reforçam a conexão entre os dois países, como a recente aprovação da Lei que institui o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria, sancionada em tempo recorde, e o Congresso Nacional do Rosário, realizado no Senado Federal, evento que contou com a presença de autoridades portuguesas, como o Pe. Dr. João Paulo Quelhas, do Santuário de Fátima, em Portugal.

Divulgação

A deputada Marquetto destacou o potencial dessa parceria para fomentar novas oportunidades no mercado de trabalho e atrair investimentos: “Receber nossos irmãos portugueses em Brasília é uma honra e uma chance de discutir temas essenciais para o progresso e a prosperidade de nossas nações”. Ela acrescentou: “É fundamental que continuemos a fortalecer nossos laços em diversas áreas, pois o intercâmbio entre Brasil e Portugal beneficia ambas as nações de maneira única”.

O encontro representa mais um passo na construção de uma relação sólida e produtiva entre Brasil e Portugal, voltada para o fortalecimento mútuo e para o desenvolvimento econômico de ambos os países.