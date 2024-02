Brasil e Itália lançam em conjunto 1º Prêmio Pittoresca Made in Italy

Brasil e Itália lançaram, simultaneamente, em 30 de janeiro, o 1º Prêmio Pittoresca Made in Italy, iniciativa exclusiva no mundo a premiar projetos de valorização das raízes italianas no exterior. A ação conjunta, organizada pela marca brasileira Pittoresca e pela empresa italiana ItalyRooting Consulting, e com apoio institucional do Consulado Geral da Itália em São Paulo, da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo e do Circolo Italiano de São Paulo, foi transmitida ao vivo em conferência que reuniu representantes do Sistema Itália, do governo, além de empresários e jornalistas de ambos os países.

Idealizado pela fundadora de Pittoresca, Bruna Pit, e pela fundadora da ItalyRooting Consulting, Letizia Sinisi, o Prêmio Pittoresca Made in Italy integra o calendário oficial das celebrações em 2024 dos 150 Anos da Grande Imigração Italiana no Brasil. Também faz referência ao Ano das Raízes Italianas no Mundo.

O Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, abriu o evento. “O Prêmio Pittoresca é de grande importância para a comunidade ítalo-brasileira porque celebra não só o passado, os 150 anos da imigração italiana no Brasil, mas também lança luz ao presente e ao futuro, ou seja, à Itália contemporânea”, afirmou o cônsul.

José de Lorenzo Messina, ítalo-brasileiro de terceira geração e Diretor do Circolo Italiano de São Paulo, também participou como convidado do lançamento. Como um dos ítalo-descendentes mais ativos da comunidade paulistana, Messina acredita que o atual representante da imigração italiana no Brasil é “aquele ligado às suas origens, mas antenado com o que acontece na Itália”.

1º Prêmio Pittoresca Made in Italy

A primeira edição do Prêmio Pittoresca Made in Italy tem como foco de abrangência o Estado de São Paulo. A escolha não se dá por acaso, já que o Estado reúne quase a metade (13 milhões) dos mais de 30 milhões de ítalo-brasileiros. Além disso, a capital paulista e a Grande São Paulo, com seus mais de 5 milhões de ítalo-descendentes formam a maior comunidade do gênero no exterior.

Visando enaltecer três dos mais representativos setores das excelências italianas, o Prêmio contempla as seguintes categorias: Enogastronomia, Lifestyle & Bem-Estar e Tecnologia & Inovação.

Podem concorrer ao Prêmio Pittoresca, dois grupos: empresários italianos ou empresários ítalo-brasileiros com atuação de no mínimo cinco anos no Estado paulista e também jovens de 16 a 22 anos residentes na mesma região.

“Esperamos receber propostas criativas que relacionadas às raízes italianas, mas com referência a uma Itália moderna”, pontuou Letizia Sinisi durante o evento. Ela adiantou que os vencedores de ambos os grupos receberão como prêmio viagens à Itália que enalteçam a experiência dos premiados com o Belpaese e o fortalecimento do legado ítalo-brasileiro com as novas gerações.

“Um dos principais objetivos de Pittoresca, seja com o Prêmio ou com outras de nossas ações, é romper com os estereótipos sobre a Itália e os italianos nos últimos 150 anos. Nossa proposta é traçar um paralelo entre as tradições italianas e a Itália contemporânea, mostrando como elas caminham juntas no século 21”, explicou Bruna Pit aos presentes.

O edital com todas as regras de participação do 1º Prêmio Pittoresca Made in Italy será publicado em abril. Já as inscrições serão abertas entre maio a agosto. O resultado com os ganhadores será anunciado em novembro, após análise do júri composto por membros da comunidade ítalo-paulista e especialistas brasileiros e italianos de cada categoria.