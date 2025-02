Brasil e EUA negociam tarifas sobre aço e alumínio em encontro virtual

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin, está agendado para um encontro virtual com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, nesta sexta-feira, dia 28. A reunião foi proposta por Alckmin com o intuito de discutir as tarifas recentemente implementadas pelo governo americano sobre produtos brasileiros.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo e confirmadas pela CNN, a conversa surge em um contexto onde o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma série de tarifas de importação que afetam diretamente o Brasil, especialmente sobre aço e alumínio, com acréscimos que chegam a 25%. Além disso, foi introduzido um memorando de “reciprocidade” que estabelece taxas para produtos oriundos de outros países.

Recentemente, Alckmin expressou otimismo quanto à possibilidade de negociação das tarifas. “A taxação é algo natural; o comércio exterior sempre envolve uma dinâmica de troca. Estamos dispostos a dialogar com o governo americano para buscar alternativas”, afirmou. Ele recordou que durante seu primeiro mandato, na gestão anterior de Trump, já havia espaço para negociações que resultaram em uma cota para a exportação de aço brasileiro.

Essas medidas tarifárias têm gerado preocupações no Brasil, dado que o país se destaca como o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. A expectativa é que o encontro entre Alckmin e Lutnick possa abrir caminho para um entendimento que minimize os impactos econômicos dessa nova política comercial.