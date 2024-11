Brasil e Argentina se enfrentam em emocionante clássico no Billie Jean King Cup no Ibirapuera

A quadra de saibro instalada no Ginásio do Ibirapuera, sob administração da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, se prepara para receber um dos confrontos mais emblemáticos do tênis internacional. Nos dias 15 e 16 deste mês, Brasil e Argentina se enfrentam nos playoffs da Billie Jean King Cup, a competição máxima por equipes no tênis feminino. A equipe vencedora garantirá vaga na fase qualificatória do torneio em 2025.

O embate será composto por cinco partidas: quatro jogos individuais e um de duplas. Caso as equipes empatem em 2 a 2 ao final das disputas, uma partida adicional de duplas será realizada para definir o vencedor.

Entre as principais apostas do Brasil está Laura Pigossi, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 junto com Luisa Stefani. Pigossi acredita que jogar em território nacional pode ser um fator decisivo no duelo contra as argentinas.

“Atuamos muito bem quando temos o apoio da nossa torcida”, afirma Laura. “O Ginásio do Ibirapuera é um espaço amplo, e as jogadoras argentinas podem não estar habituadas a esse tipo de ambiente, o que pode ser uma desvantagem para elas.” No entanto, Laura mantém a cautela ao avaliar as adversárias sul-americanas: “Nós as conhecemos bem, assim como elas nos conhecem. Será uma partida estratégica, onde a melhor tática prevalecerá.”

Além de Laura Pigossi, a equipe brasileira contará com Bia Haddad Maia, atualmente classificada como a 17ª melhor tenista do mundo, Carol Meligeni e Luiza Fullana. As competições terão início às 14h na sexta-feira e seguirão no sábado.