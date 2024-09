Brasil é anunciado como o país parceiro da HANNOVER MESSE 2026

O Brasil será o país parceiro da HANNOVER MESSE 2026. O anúncio foi feito oficialmente por Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), e Dr. Jochen Köckler, presidente do Conselho de Administração da Deutsche Messe AG, durante a assinatura solene de um Memorando de Entendimento em Wolfsburg, na Alemanha. A assinatura ocorreu na segunda-feira (23), durante a 40ª edição do Encontro-Econômico Brasil-Alemanha.

Maior economia da América Latina, o Brasil é um importante parceiro comercial e um local de produção estratégico para empresas alemãs.

“O anúncio do Brasil como país parceiro da edição de 2026 da Hannover Messe é uma oportunidade estratégica para reforçar o papel do Brasil como um protagonista global em inovação e tecnologia industrial. Participar da feira nos permite conectar as empresas brasileiras com os principais players do setor, destacando nosso potencial competitivo e atraindo investimentos que impulsionam o desenvolvimento sustentável e a digitalização da nossa indústria”, afirmou Jorge Viana.

“O Brasil é o país parceiro ideal para a HANNOVER MESSE 2026, não apenas por sua liderança global em tecnologias-chave, como energias renováveis e digitalização, mas também por sua significativa relevância geopolítica. Em uma economia mundial em rápida transformação, a cooperação estreita com o Brasil é de enorme importância estratégica. Essa combinação torna o Brasil um parceiro indispensável para a Alemanha e a Europa na busca por uma indústria sustentável e com visão de futuro”, afirmou Dr. Jochen Köckler.

“Comemoro a parceria entre o Brasil e a Deutsche Messe AG para a HANNOVER MESSE 2026. Como a principal feira mundial de tecnologias industriais, a HANNOVER MESSE oferecerá ao Brasil a oportunidade de mostrar como suas numerosas e competitivas fontes de energia renovável promovem a transformação industrial sustentável, uma economia de baixo carbono e as capacidades tecnológicas de suas empresas. As capacidades complementares de Brasil e Alemanha podem ser aproveitadas para desenvolver cadeias produtivas estratégicas para uma economia de baixas emissões”, complementou Roberto Jaguaribe, Embaixador do Brasil na Alemanha.



A Alemanha é o maior parceiro econômico europeu do Brasil: mais de 1.500 filiais de empresas alemãs geram cerca de 10% do PIB industrial brasileiro e criam 250 mil empregos diretos. Diante das mudanças geopolíticas atuais, o Brasil desempenha um papel cada vez mais estratégico, especialmente para os interesses alemães nas áreas de proteção climática, qualificação de mão de obra e cadeias de suprimento.

No contexto de sua estratégia de industrialização, o Brasil foca na revitalização de seu setor industrial, tornando-se um comprador atraente de soluções e produtos que serão apresentados na HANNOVER MESSE.

A HANNOVER MESSE é realizada anualmente no Centro de Exposições de Hannover. A feira apresenta os produtos e soluções mais recentes para automação, digitalização e eletrificação da indústria, atraindo tomadores de decisão e líderes do setor de todo o mundo.

*A próxima edição da HANNOVER MESSE acontecerá de 31 de março a 04 de abril de 2025. Como representante oficial da feira no Brasil, a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo oferece o suporte necessário para a participação de empresas brasileiras. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected]