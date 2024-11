Brasil domina Angola, tem ‘espírito olímpico’ e vai às quartas no handebol

O Brasil venceu a Angola na última rodada da fase de grupos do handebol feminino por 30 a 19 e garantiu vaga nas quartas de final da modalidade, em jogo marcado pelo “espírito olímpico” de Tamires.

As duas equipes disputaram a vaga diretamente, enquanto as brasileiras contavam com uma vitória e três derrotas, as angolanas tinham uma vitória. um empate e duas derrotas.

A imagem que marcou o confronto foi a brasileira Tamires carregando a adversária Kassoma após a angolana passar mal, em uma bonita ação de espírito esportivo.

Gabriela Bitolo e Samara Vieira foram as grandes goleadoras do Brasil, com sete e seis gols, respectivamente.

A goleira Gabi também teve mais uma atuação de luxo com 17 defesas, em 36 chutes sofridos.

A seleção enfrenta a primeira colocada do Grupo A, no dia 6 de agosto, ainda sem horário definido. As adversárias do Brasil podem ser Noruega, Suécia e Dinamarca, empatadas com seis pontos e que ainda jogam.

Espírito Olímpico

A pivô Albertina Kassoma, de 1,92m, caiu em quadra durante o início da segunda etapa, e a goleira Gabi rapidamente foi ajudá-la a se levantar.

Então, Tamires, de 1,83m, pegou a angolana no colo e a carregou para fora da quadra, em uma das cenas mais bonitas desses Jogos Olímpicos, sob fortes aplausos da torcida presente na Arena 6 Paris Sul – brasileira em sua maioria.

Kassoma, aparentemente, estava passando mal e não conseguiu retornar ao jogo, sendo substituída.

Como foi o jogo

O Brasil saiu atrás no placar, mas conseguiu embalar e fazer um primeiro tempo avassalador, que chegou a ter 10 gols de diferença. A angolona Natalia abriu o placar em um rápido contra-ataque, que aproveitou que a defesa brasileira ainda estava voltando para sua posição. As brasileiras empataram em seguida após Tamires sofrer uma falta na pequena área. A própria atleta cobrou o tiro de sete metros e abriu o placar para a seleção.

Angola chegou a pedir dois tempos técnicos na primeira parte para tentar se organizar e frear o intenso ataque brasileiro, que soube ser eficiente e aproveitar bem as suas chances. A goleira Gabi também foi decisiva e defendeu 13 de 19 arremessos. O jogo foi para o intervalo com a vitória parcial das brasileiras por 14 a 6.

No segundo tempo, Angola voltou mais atenta e marcou dois gols seguidos, além de ter trocado a goleira em uma tentativa de parar o intenso ataque brasileiro. Mas o Brasil conseguiu se reorganizar em quadra e voltou a ter o domínio da partida, mantendo por quase todo o período a diferença de 10 gols.

A seleção brasileira soube sofrer e aproveitar as oportunidades, inclusive, marcou três vezes com o gol vazio. O jogo terminou com uma diferença de 11 gols entre as equipes, que mostra bem o domínio que o Brasil teve no confronto.

Trajetória do Brasil nas Olimpíadas de Paris

A seleção brasileira caiu no “grupo da morte” dos Jogos, com Espanha (bronze em Londres-2012), Holanda (campeã mundial em 2021), França (campeã olímpica e mundial), Hungria (três medalhas olímpicas e um título mundial) e Angola.

O Brasil estreou com vitória nos Jogos e depois sofreu três derrotas seguidas. Venceu as espanholas por 29 a 18, depois perdeu de virada para a Hungria por 25 a 24, para as francesas por 26 a 20 e para as holandesas por 31 a 27.