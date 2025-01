Brasil deixa a liderança mundial do ranking de países com mais jogos suspeitos de manipulação

O Brasil registrou uma redução expressiva de 48% no número de partidas suspeitas de manipulação em 2024, segundo o relatório anual da Sportradar. Este dado marca uma mudança significativa, visto que o país havia liderado anteriormente o ranking global de manipulações esportivas.

Em comparação com o ano anterior, 2023, o futebol brasileiro passou a contabilizar 53 casos a menos, totalizando apenas 57 jogos considerados suspeitos. Dentre esses, quatro foram em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Essa queda resulta em um panorama mais favorável e sugere avanços nas medidas de integridade adotadas no esporte.

A Sportradar, reconhecida por seu papel na tecnologia esportiva e parceira de instituições como a CBF, Conmebol, Uefa e Fifa, apresentou esses dados em seu relatório. O documento aponta que a maioria das manipulações se concentra em competições regionais e divisões inferiores do futebol brasileiro.

O Brasil manteve-se por dois anos consecutivos no topo da lista mundial, com 152 e 110 casos em 2022 e 2023, respectivamente. Apesar da redução de 29% entre esses anos, o país ainda liderava o ranking até o recente levantamento. Com a nova estatística de 2024, essa posição foi perdida, evidenciando um movimento positivo na luta contra a manipulação no esporte.

A CBF corroborou a diminuição nos relatos de jogos suspeitos e destacou que diversas ações têm sido implementadas para prevenir e combater esse tipo de crime. Clubes, federações estaduais e empresas de apostas têm colaborado para criar um ambiente mais seguro dentro do futebol brasileiro.

É importante ressaltar que um jogo é considerado suspeito quando há evidências concretas ou indícios significativos de manipulação de resultados. A grande maioria dos casos reportados no Brasil se refere ao futebol e ocorre principalmente nas divisões inferiores.

Além disso, enquanto o cenário nacional mostra avanços, a Sportradar observou uma queda global nas manipulações esportivas. Em todo o mundo, foram detectados 1.108 jogos suspeitos em 12 modalidades esportivas em 2024, resultando em uma diminuição de 17% comparado ao ano anterior. Esta redução é promissora e demonstra um esforço conjunto para preservar a integridade do esporte.

O futebol continua sendo o esporte com maior número de partidas suspeitas, totalizando 721 jogos em todo o mundo. Contudo, as estatísticas apontam para uma significativa redução de 160 casos desde 2023. A Sportradar apoiou ainda diversas sanções relacionadas à integridade do esporte em diferentes países.