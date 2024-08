Brasil ‘dá o troco’ no Japão, faz 3 a 0 e garante vaga nas quartas do vôlei feminino

Em busca da sexta medalha olímpica, a seleção brasileira feminina de vôlei teve uma atuação de gala, venceu o Japão por 3 sets a 0 (25/20, 25/17 e 25/18) nesta quinta-feira (1º) pelo Grupo C e se classificou com uma rodada de antecedência para as quartas de final das Olimpíadas de Paris.

Gabi foi a maior pontuadora do jogo, com 17 pontos, seguida por Ana Cristina, com 15. Do lado do Japão, Sarina Nishida foi o principal nome, com dez pontos.

‘TROCO’ APÓS LIGA DAS NAÇÕES

O Japão estava engasgado desde a semifinal da Liga das Nações, há pouco mais de um mês, quando venceu o Brasil por 3 a 2, algo que reflete os duelos apertados que costumam ser os encontros entre as duas seleções.

As próprias jogadoras do Brasil disseram após a vitória sobre o Quênia na estreia nas Olimpíadas que o sentimento era de dar o troco, pois aquela derrota tirou o Brasil da decisão e no dia seguinte acabou perdendo na disputa do bronze.

E para evitar um novo revés, o Brasil usou a mesma arma das japonesas: uma defesa sólida. E foi assim que a equipe do técnico José Roberto Guimarães foi construindo a vitória e não deixando as adversárias embalarem no jogo.

No ginásio tinha muita gente vestindo verde e amarelo e, a cada ponto de Gabi, Ana Cristina e Rosamaria, vibrava e empurrava o time para uma vitória tranquila, confirmando a boa campanha em Paris até aqui.

COMO FOI O JOGO

Brasil saiu atrás, mas contou com inspiradas Gabi e Ana Cristina para virar e vencer o primeiro set. O Japão saiu na frente e devolveu alguns ataques brasileiros, alongando a disputa por pontos. A seleção brasileira, porém, soube administrar o ataque japonês, equilibrar o jogo e conseguir a virada. Uma vez na frente do marcador, o Brasil não deu chance para as japonesas e fechou a parcial em 25/20. Gabi e Ana foram as maiores pontuadoras, com cinco pontos cada.

A seleção foi sólida na defesa e impiedosa no ataque para abrir 2 a 0. O Brasil voltou embalado para o segundo set e mostrou muita segurança para sair na frente logo nas primeiras bolas. Com a vantagem no placar, a seleção de Zé Roberto Guimarães se desdobrou da defender os ataques chineses e mostrou grande volume ofensivo para não deixar brecha para as japonesas. O Brasil fechou em 25 a 17 com direito a ponto de saque de Roberta.

O Brasil manteve atuação de gala e contou até com “boleira” Gabi para garantir a vitória e a vaga nas quartas de final. A seleção seguiu implacável contra as japonesas, brigando por todas as bolas, tanto no ataque quanto na defesa. O foco verde-amarelo foi tamanho que Gabi – uma das maiores pontuadoras do jogo – mostrou sua habilidade no futebol e realizou uma defesa com o pé. Sem dificuldades, o Brasil fechou o último set em 25 a 18 e sacramentou a segunda vitória nessas Olimpíadas.