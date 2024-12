Brasil corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo de 2026?

A Seleção Brasileira de Futebol, renomada por sua rica história e conquistas no cenário global, se encontra em um período crítico nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. À medida que a competição se aproxima, torna-se essencial avaliar os resultados recentes da equipe e as implicações para suas chances de classificação.

Recentemente, conforme dados da plataforma de apostas Betano, o desempenho da seleção tem sido aquém das expectativas. O início foi promissor, com vitórias sobre a Bolívia (5 a 1) e o Peru (1 a 0), mas uma sequência de resultados desfavoráveis levantou preocupações.

As derrotas para o Uruguai (2 a 0) e Argentina (1 a 0), além do empate contra a Venezuela (1 a 1) e outra derrota diante da Colômbia (2 a 1), acentuaram as dúvidas sobre a capacidade do time em permanecer entre os primeiros colocados da tabela.

No momento, o Brasil ocupa a quinta posição nas Eliminatórias, somando 18 pontos após 12 partidas. Este total é resultado de cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. A atual colocação gera apreensão, visto que apenas os seis primeiros colocados garantem uma vaga direta na Copa do Mundo. O sétimo colocado terá uma chance remota através da repescagem.

Desafios

O desafio para assegurar uma vaga no Mundial não será simples. Com poucas rodadas restantes nas Eliminatórias, é crucial que o Brasil consiga um desempenho consistente. Para garantir a classificação direta, é estimado que a seleção precise alcançar entre 24 e 25 pontos até o final da fase eliminatória. Isso significa que, com os pontos atuais, o Brasil necessitará conquistar pelo menos seis pontos nos próximos jogos.

Os confrontos seguintes incluem partidas contra equipes tradicionais como Equador e Paraguai. Para assegurar sua classificação sem depender de resultados alheios, é imperativo que o Brasil vença ao menos dois dos quatro jogos restantes.

A situação atual da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 é delicada. Com um passado repleto de sucessos em competições internacionais, os torcedores mantêm a esperança de que a equipe consiga reverter essa fase negativa.

A próxima etapa das eliminatórias será decisiva e exigirá um desempenho robusto da seleção. Os fãs devem acompanhar atentamente os próximos desafios e torcer por vitórias que mantenham viva a possibilidade de mais uma participação brasileira no torneio mundial.