Brasil conquista três medalhas no Grand Prix de Judô na Áustria

O Grand Prix de Judô de Linz, realizado na Áustria, trouxe destaque para o Brasil, que conquistou três medalhas na competição. O judoca Marcelo Gomes Fronckowiak, de 24 anos, faturou o bronze na categoria até 90kg neste domingo, (9), e se juntou a Ronald Lima e Michel Augusto, que subiram ao pódio nos dias anteriores.

Na sexta-feira, (7), Ronald Lima brilhou ao conquistar a medalha de ouro na categoria até 66kg. Já Michel Augusto garantiu o bronze na categoria até 60kg, consolidando a força da nova geração brasileira na modalidade.

Trajetória de Marcelo Fronckowiak no torneio

Marcelo Fronckowiak iniciou sua campanha no Grand Prix de Linz com uma vitória sobre o belga Jarne Duyck, conseguindo um yukko logo no início do combate. Nas eliminatórias, superou o israelense Roy Sivan e o eslovaco Peter Zilka, avançando até a semifinal.

No entanto, sua caminhada rumo ao ouro foi interrompida pelo georgiano Giorgi Jabniashvili. No confronto pelo bronze, Fronckowiak enfrentou o austríaco Thomas Scharfetter e mostrou superioridade desde o início. O adversário foi penalizado por falta de combatividade, permitindo que o brasileiro conquistasse um yukko e, em seguida, finalizasse a luta com um ippon, garantindo seu lugar no pódio.

Judô brasileiro em ascensão

Além da recente conquista em Linz, Marcelo Fronckowiak já havia alcançado a medalha de prata no Grand Slam de Baku há três semanas, além de um bronze no Grand Prix da Áustria em 2023 e uma prata no Grand Prix de Zagreb em 2024.

A delegação brasileira no Grand Prix de Linz contou com 13 judocas, mesclando jovens promessas e atletas experientes. No feminino, participaram Clarice Ribeiro (48kg), Bianca Reis (57kg), Nauana Silva (63kg), Rafaela Silva (63kg) e Dandara Camilo (78kg). No masculino, além dos medalhistas Marcelo Fronckowiak (90kg), Michel Augusto (60kg) e Ronald Lima (66kg), a equipe foi composta por Vinicius Ardina (73kg), Luan Almeida (81kg), Gabriel Falcão (81kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).

Com esses resultados, o Brasil reforça sua preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, consolidando a nova geração do judô nacional.