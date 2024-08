Brasil conquista prata e bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica

Estudantes brasileiros conquistaram 2 medalhas de prata e 3 de bronze na 17ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que aconteceu entre os dias 17 a 27 de agosto, nas cidades de Vassouras e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

Os alunos medalhas de prata que representaram o Brasil foram: Francisco Carluccio de Andrade (SP), de 16 anos e Heitor Borim Szabo (SP), de 17. Já nossos medalhistas de bronze foram: Gustavo Mesquita França (SP), 18 anos, Lucas Cavalcante Menezes (SE), 17, e Natália Rosa Vinhaes (MA), 17. Além disso, Heitor Borim Szabo integrou a equipe multinacional que venceu a Competição de Grupos.

Divulgação

Durante a programação, os estudantes realizaram provas teóricas, práticas e de observação, diante de desafios que exigiram alto nível de conhecimento. Com essa conquista, o Brasil já soma, ao todo, 69 medalhas na IOAA, além de 29 menções honrosas. São 9 de ouro, 24 de prata e 36 de bronze.

Organizado pelo Observatório Nacional, órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o evento é uma das mais prestigiadas competições científicas do mundo, focada na astronomia e astrofísica. Esta foi a segunda vez que o Brasil sedia a IOAA. A primeira foi em 2012.

Preparação

Antes de enfrentar os desafios internacionais, os jovens participam de treinamentos coordenados pela comissão organizadora da OBA com alunos que foram medalhistas em edições anteriores da IOAA e OLAA, além de professores, especialistas e astrônomos em Barra do Piraí (RJ).

Durante as aulas, eles realizaram provas e exercícios, tiveram aulas de manuseio de telescópios, estudaram carta celeste, fizeram análise de dados astronômicos, realizaram observação do céu a olho nu e com uso de planetário, entre outras atividades.

Como participar da IOAA?

Para participar da IOAA, o estudante do ensino médio precisa atingir uma ótima nota no nível 4 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), no ano anterior. Em seguida, são convidados para participar de diferentes etapas classificatórias com treinamentos e provas on-line e presenciais.

Organizadores da OBA

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com os Deputados Federais Tabata Amaral, André Janones, Vitor Lippi, Senador astronauta Marcos Pontes, UERJ, Universidade Paulista (UNIP), Centro Universitário Facens e BTG Pactual.

A OBA ainda tem como embaixadores os canais Manual do Mundo, Space Today, Física Total e AstroBioFísica.