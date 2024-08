Brasil: como vai a campanha em Paris-2024?

Prestes a completar uma semana de disputas, os Jogos Olímpicos de Paris seguem a todo vapor. Com algumas provas já finalizadas e outras ainda esperando para começar, o quadro de medalhas pouco a pouco vai sendo preenchido e revelando os países com melhor desempenho na capital francesa.

Embora não esteja no mesmo patamar das grandes potências do esporte mundial em algumas modalidades, o Brasil é sempre um forte candidato a brigar por pódios e até aqui já conquistou suas primeiras medalhas. Enquanto isso, segue também na esperança de fazer bonito em provas nas quais as expectativas são grandes.

A seleção brasileira de vôlei, para ambas as categorias (feminino e masculino), é uma que está sempre incluída no grupo de equipes consideradas favoritas à medalha de ouro, como se pode verificar facilmente nas melhores casas de apostas que constam da presente lista do Oddschecker.

Apesar desse favoritismo, o time masculino depende de uma combinação de resultados para não ser eliminado ainda na fase de grupos e corre sério risco de ficar sem medalha.

Quem já ganhou medalha?

Nos primeiros cinco dias de Olimpíada, o Brasil faturou quatro medalhas, sendo uma de prata e três de bronze. Como de costume, o judô é o esporte que mais premiou os atletas brasileiros, responsável por metade desses pódios. Ao todo, a arte marcial japonesa já trouxe 26 medalhas para o país na história do maior evento esportivo do planeta.

Em 2024, a primeira medalha brasileira foi de prata, conquistada pelo judoca Willian na categoria meio-leve. Depois dele, Larissa Pimenta também brilhou nos tatames parisiense e garantiu o bronze entre as mulheres até 52kg. Os dois subiram ao pódio olímpico pela primeira vez na carreira.

Quem sentiu esse gostinho pela segunda vez foi a skatista Rayssa Leal, que depois de conquistar a prata nos Jogos de Tóquio, em 2021, desta vez ficou com o bronze na prova de Street. A ‘Fadinha’ foi a única brasileira a chegar na final feminina e novamente subiu ao pódio ao lado de duas japonesas.

Finalizando a lista de medalhas brasileiras em Paris, a ginástica artística conseguiu um pódio inédito por equipes, numa disputa acirrada com a Grã-Bretanha, decidida apenas nos últimos instantes. A equipe que faturou o bronze histórico foi formada por Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira, Julia Soares e Jade Barbosa.

Por enquanto, o Brasil segue mantendo a projeção de bater seu recorde histórico de medalhas em uma única edição dos Jogos, tentando superar as 21 obtidas em Tóquio, há três anos.

Quem ainda pode trazer medalhas?

Inicialmente, a previsão da consagrada revista ‘Sports Illustrated’ destacava que o Brasil deveria empatar com o desempenho no Japão, faturando cinco ouros, sete pratas e nove bronzes até o final dos Jogos de Paris. Outros levantamentos em território nacional apostavam em 22.

Fato é que o esporte brasileiro chegou à França com seis super favoritos, dos quais apenas Rayssa Leal e Beatriz Ferreira (boxe) até o momento cumpriram com o objetivo. A pugilista está na semifinal e já garantiu sua medalha, uma vez que a modalidade não tem disputa pelo terceiro lugar.

Além delas, Gabriel Medina (surfe) e Rebeca Andrade (ginástica), Alison dos Santos (atletismo, 400m com barreiras) e Isaquias Queiroz (canoagem, C1 1000m) ainda seguem na briga por pódio.

A agenda dos favoritos

Medina já está nas quartas de final e tem duelo programado contra o também brasileiro João Chianca para quinta-feira, dia 1º de agosto. As baterias de semifinal e final devem ocorrer, senão na mesma data, nos dias seguintes.

Por sua vez, Rebeca será a grande desafiante da favorita norte-americana Simone Biles nas finais da ginástica. Ela concorre ao ouro no salto, solo, trave e individual geral, cujas provas acontecem nos dias 1, 3 e 5 de agosto. Junto com ela, Júlia Soares estará na disputa da trave e Flávia Saraiva no individual geral.

Enquanto isso, Alison dos Santos iniciará sua campanha olímpica a partir do dia 1º de agosto, nas eliminatórias. A semifinal está marcada para o dia 3 e a grande final no dia 5. Completando a agenda de super favoritos, Isaquias competirá na C1 1000m a partir de 7 de agosto e a final está prevista para o dia 9, o penúltimo dos Jogos Olímpicos de Paris.