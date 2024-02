Brasil chama atenção do mercado e pode ter até 5 negociados no Pré-Olímpico

A seleção brasileira ainda não embalou no Pré-Olímpico, mas seus jogadores têm despertado o interesse do mercado nacional e internacional, a ponto de até cinco atletas poderem ser negociados ainda durante a competição.

A primeira venda anunciada foi a do meia Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões). O anúncio ocorreu após o primeiro jogo do Pré-Olímpico.

A segunda foi do atacante Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por US$ 10 milhões (cerca de R$ 49 milhões). O agora ex-vascaíno foi negociado após o segundo jogo.

A terceira foi do volante Andrey, emprestado do Chelsea para o Strasbourg, da França. A equipe pertence à mesma rede do clube inglês. O anúncio ocorreu horas antes da partida entre Brasil e Venezuela.

MAIS DOIS NEGÓCIOS PRÓXIMOS DE ACONTECER

O volante Bruno Gomes está muito próximo de ser anunciado pelo Fortaleza. O jogador do Coritiba finaliza os últimos trâmites burocráticos para se transferir ao Tricolor.

O atacante Marquinhos negocia com o Fluminense. O jogador pertence ao Arsenal (Inglaterra), mas está emprestado ao Nantes (França). O técnico Fernando Diniz já entrou em contato com o atleta, que tem sido incentivado pelos companheiros tricolores de seleção brasileira: Alexsander e John Kennedy.

ENDRICK NO REAL MADRID

Principal eastro do Pré-Olímpico, o atacante Endrick já está de malas prontas para o Real Madrid. Ele se apresentará ao clube espanhol em julho, quando completará 18 anos.

A joia palmeirense, porém, prefere ainda não projetar o seu futuro ao lado de Vinícius Júnior. Ele afirma estar com o foco no Palmeiras enquanto tiver contrato.

“Vou repetir: não ligo para o Real Madrid agora porque sou jogador do Palmeiras, então tenho que dar valor ao Palmeiras. Mas, obviamente, sei que em julho vou estar lá, e quando eu chegar no Real Madrid, estarei com minha cabeça 100% focada neles”, disse Endrick.