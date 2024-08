Brasil cai para a Alemanha na ‘luta da morte’ e vai para a repescagem no judô

O Brasil perdeu para Alemanha na “luta da morte” e parou nas quartas de final no judô por equipes nas Olimpíadas de Paris.

O Brasil foi derrotado por 4 a 3 no combate decisivo. Os alemães abriram 2 a 0, o Brasil reagiu e empatou no final das seis lutas, e a categoria que definiu o combate foi sorteada. O resultado do sorteio tirou suspiros da torcida.

Daniel Cargnin, Ketleyn Quadros e Leonardo Gonçalves, duas vezes, perderam seus combates diante dos alemães. Leonardo voltou para a “luta da morte”, e foi novamente superado pelo peso-pesado alemão.

Rafael Macedo iniciou uma reação, Bia Souza e Rafaela Silva venceram e igualaram. No entanto, não foi o suficiente.

Medalhista de bronze em Tóquio, Daniel Cargnin perdeu suas três lutas em Paris.

A campeã Bia Souza ganhou todas as suas seis lutas em Paris por golpes. Não precisou de shido em nenhum combate e lutou mesmo com menos de 24 horas de ter conquistado o ouro olímpico.

O Brasil vai enfrentar a Sérvia na repescagem, que será realizada ainda neste sábado (3). A equipe sérvia foi derrotada pelos favoritos japoneses nas quartas.

A equipe brasileira segue em busca da sua primeira medalha mista na história dos Jogos. Em Tóquio, edição de estreia da equipe mista, parou nas oitavas.

Como foram as lutas das quartas

Cargnin foi o primeiro a entrar em ação, em duelo de judocas da mesma categoria. O alemão Igor Wandtke é o número 25º do mundo no até 73kg, enquanto o brasileiro é o sexto. No entanto, Cargnin teve dificuldade e foi dominado, levando um waza-ari no primeiro minuto e o segundo.

Ketleyn competiu uma categoria acima, no peso-médio, e enfrentou a 8ª do ranking até 70kg. Consideravelmente mais alta, a alemã Miriam Butkereit conseguiu se impor, derrubou a brasileira e venceu por ippon com 1min22s de combate. Alemanha abriu 2 a 0 no placar.

Rafael Macedo encarou Eduard Trippel com necessidade de embalar uma reação. O brasileiro, número 11 na categoria até 90kg, enfrentou o 29º do ranking, e quase se complicou. Rafael ficou perto de aplicar um ippon, mas acabou levando um waza-ari e saiu atrás. No entanto, partiu para cima do adversário e encaixou um ippon faltando menos de 30s para o fim.

No duelo +70kg feminino, Bia Souza voltou ao tatame contra Renee Lucht. A atual campeã olímpica no ranking +78kg enfrentou a 24ª do ranking. Mesmo cansada, Bia controlou a adversária, fez ela ficar pendurada com duas punições e aplicou um waza-ari no minuto final.

Leonardo Gonçalves, que é do -100kg, encarou o peso-pesado Erik Abramov no duelo válido pela categoria +90 kg das mistas. Maior e mais pesado, o alemão não teve dificuldade e encaminhou a vitória com 43s, com dois waza-ari.

No sexto combate, Rafaela Silva não deu chances a Pauline Starke. A brasileira, número 4 no mundo na categoria até 57kg, atropelou a 15ª no ranking. Ela encaixou um waza-ari com 30s, conseguiu se livrar de um contra-ataque da adversária, e terminou o combate perto dos 3min.

O sorteio definiu que o combate decisivo seria o +90kg masculino. Novamente contra o adversário de uma categoria a cima, Leonardo Gonçalves sofreu. O brasileiro ofereceu mais resistência, mas levou um waza-ari no Golden Score e perdeu de novo.

Mulheres embalam Brasil às quartas

Mais cedo, o Brasil venceu o Cazaquistão por 4 a 2 embalado por suas mulheres. As três atletas brasileiras em ação foram dominantes e saíram vitoriosas.

Rafaela Silva, Ketleyn Quadros e Bia Souza venceram seus combates, enquanto Leonardo Gonçalves completou o placar. Já Daniel Cargnin e Rafael Macedo foram derrotados em seus duelos.

A campeã Bia Souza voltou ao tatame menos de 24h de conquistar o ouro olímpico. Ela superou o cansaço da véspera e conseguiu vencer no Golden Score.