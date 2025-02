Brasil bate o Uruguai pela fase final do Sul-Americano Sub-20

Nesta terça-feira, o Brasil iniciou sua jornada no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com uma vitória significativa sobre o Uruguai, realizada no Estádio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela. A partida terminou com o placar de 1 a 0, graças a um gol de Pedro Henrique.

Apesar de enfrentar dificuldades durante o segundo tempo, quando ficou com um jogador a menos devido à expulsão de Arthur Dias aos 12 minutos, a seleção brasileira conseguiu somar seus primeiros três pontos na fase decisiva da competição. Com este resultado, o Brasil igualou-se à Argentina, que também obteve uma vitória ao superar o Chile por 2 a 1. Por outro lado, o Uruguai encontra-se na última posição do grupo, sem nenhum ponto conquistado até o momento.

O único gol da partida foi marcado aos 29 minutos do primeiro tempo. Em um rápido contra-ataque, Pedro Henrique recebeu a bola e efetuou um chute rasteiro. O goleiro uruguaio, Martínez, teve uma falha crucial e não conseguiu evitar que a bola fosse parar nas redes.

Os próximos desafios estão agendados para esta sexta-feira, quando o Brasil enfrentará a Colômbia às 17h, no Estádio Olímpico da Universidad Central de Venezuela. Simultaneamente, o Uruguai se preparará para um confronto contra a Argentina, que ocorrerá às 19h30, novamente no Estádio Nacional Brígido Iriarte.