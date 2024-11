Brasil avança no combate ao HIV com 95% de supressão viral

O Brasil tem demonstrado avanços significativos no combate ao HIV, conforme relatado pelo Ministério da Saúde. Em 2023, 95% das pessoas em tratamento contra o HIV no país alcançaram a supressão viral, tornando a doença intransmissível. Este progresso reflete as metas globais definidas pela ONU para enfrentar a Aids como um problema de saúde pública. Atualmente, o Brasil atingiu 96% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, embora ainda precise melhorar a taxa de tratamento antirretroviral, que está em 82%.

O aumento nos diagnósticos é atribuído à expansão da oferta da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), essencial para o controle do HIV. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou que este avanço é fruto do diálogo com a sociedade civil e movimentos históricos que fortaleceram a agenda como política pública. Além disso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização intitulada “HIV. É sobre viver, conviver e respeitar. Teste e trate. Previna-se”, destacando que quando o vírus é indetectável, há zero risco de transmissão.

Olhando para o futuro, o Ministério apresentou diretrizes para eliminar a Aids e a transmissão do HIV como problemas de saúde pública até 2030. Estas incluem metas ambiciosas até 2027, como aumentar em 142% o número de usuários de PrEP e reduzir em 50% a mortalidade por Aids. Estratégias focam na intersetorialidade, redução do estigma e discriminação e fortalecimento do SUS.

A iniciativa também conta com o apoio da Umane, que promove iniciativas de saúde pública. Com estas ações coordenadas, o Brasil está no caminho para atingir suas metas de saúde pública relacionadas ao HIV/Aids, buscando não apenas controlar a doença, mas também melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas afetadas.