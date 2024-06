Brasil assina acordo bilateral para formação docente com o Chile em missão à Unesco

Brasil e Chile assinaram acordo bilateral voltado para formação docente, no último sábado, 15 de junho. O encontro ocorreu no âmbito da reunião do Comitê Gestor de Alto Nível de Monitoramento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (HLSC, da sigla em inglês High-Level Steering Committee), na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris. O ministro Camilo Santana (Educação) representou o Brasil, enquanto o ministro Nicolás Cataldo representou a pasta da Educação chilena.

Durante a reunião bilateral, Santana destacou que a formação docente é uma preocupação comum entre os dois países. “Buscamos, as duas nações, uma formação inicial e continuada que tenha como centro a qualidade dos cursos e que qualifique o docente para o exercício profissional com autonomia, liberdade e governança”, disse.

Além de assinarem o acordo bilateral, os ministros também conversaram sobre a importância de elevar a equidade como tema estratégico nas discussões sobre metas globais em Educação, na reunião do HLSC, realizada nesta segunda-feira, 17 de junho, na qual ambos participaram representando a região Sul-Americana. A pauta também se estenderá para o encontro de Ministros da Educação que acontecerá em outubro, no Brasil, em Fortaleza (CE).

ACORDO BILATERAL – O Memorando de Entendimento para intercâmbio de formação de professores visa aprofundar as iniciativas de intercâmbio entre os dois países, com apoio dos respectivos governos. O documento também registra a intenção de aprofundar pesquisas conjuntas, organizar colóquios e aproximar especialistas brasileiros e chilenos. Embora Brasil e Chile abriguem algumas das melhores universidades da região, ainda não fazem parte da lista de principais destinos acadêmicos um do outro, o que indica que há espaço para mais contatos entre ambos.

Pela parte brasileira, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), será responsável pela elaboração do edital para docentes da educação básica interessados em intercâmbio no Chile. Podem fazer parte da iniciativa os cursos das áreas de leitura e escrita, matemática, educação no campo, educação em direitos humanos, educação escolar indígena e educação para o desenvolvimento sustentável.