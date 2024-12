Brasil alcança marca de 6,6 milhões de turistas internacionais

O Brasil bateu o recorde de turistas internacionais visitando o país. Ao todo, foram mais de 6,621 milhões de viajantes que escolheram destinos brasileiros para as viagens de lazer ou de negócios em 2024. O número supera o marco histórico de 2018, quando 6.6 milhões de estrangeiros estiveram aqui. Com o melhor resultado da série histórica iniciada em 1970, o Brasil se aproxima das metas do Plano Nacional de Turismo (PNT), que prevê atingir 8,1 milhões de turistas internacionais nos próximos três anos.

“Acabamos de conquistar 6,621 milhões de passageiros estrangeiros em terras brasileiras e esse é um motivo de comemoração, é uma celebração que nos mostra que estamos no rumo certo. Vale lembrar que a série histórica é de 1970 e o último recorde era de 2018. Claro que temos de atribuir isso à melhoria de infraestrutura e à nossa presença em feiras internacionais, atraindo investimentos estrangeiros pro Brasil.”, comentou a secretária Executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, no evento em comemoração ao recorde, no Aeroporto Internacional de Brasília

O desempenho reforça a maturidade do turismo nacional em atrair visitantes internacionais, como apontou o ministro do Turismo, Celso Sabino. “O ano de 2024 entra para a história como um ano de recordes. O setor tem mostrado toda a capacidade e força para receber esses turistas que escolheram nossos destinos ao longo do ano e, com o apoio do Governo Federal, temos apostado em um trabalho de valorização cultural e promoção internacional da nossa imagem lá fora”, destacou.

O resultado supera anos importantes na recepção de turistas, como 2014, quando o país foi sede da Copa do Mundo FIFA e em 2016, ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Juntos, os dois anos somam 12,9 milhões de desembarques no país. “Temos investido na melhoria da infraestrutura turística, com obras que vão de Norte a Sul. Temos apoiado o setor com liberação de recursos, por meio do Fungetur, que ajudam a estruturar toda a cadeia, que fica mais preparada para receber esses turistas. Além, é claro, de fazer promoção dos nossos destinos em grandes eventos internacionais, mostrando ao mundo o que o Brasil tem de melhor”, completou Sabino.

ESTRATÉGIA

Na atração dos turistas internacionais, o Ministério do Turismo tem trabalhado em diferentes frentes. Em dezembro de 2023 foi inaugurado, no Rio de Janeiro (RJ), o primeiro Escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) nas Américas e no Caribe. Resultado de intensa articulação do governo brasileiro, a unidade coloca o país no cenário dos grandes players globais, com o planejamento e a adoção de ações em prol do desenvolvimento sustentável de toda a região.

MARCA BRASIL

Além disso, para reforçar a vinda desses turistas, o MTur, em parceria com a Embratur, voltou a marcar presença em grandes e estratégicos eventos internacionais de promoção dos destinos brasileiros. A ação envolve a divulgação da “Marca Brasil”, importante iniciativa para reconstruir a imagem do país no exterior – agora devidamente compromissado com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão no setor turístico.

VÁRIOS MUNDOS

O Brasil lançou também a marca “Visit South America: um lugar, vários mundos”. A estratégia é uma parceria do governo brasileiro com a Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile para buscar, de forma integrada, promover e posicionar internacionalmente os destinos destes países, com foco em atrativos naturais, gastronômicos e de hospitalidade.

FUTURO

Para 2025, o Governo Federal anunciou que os novos editais regionalizados do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI) têm previsão de R$ 63,6 milhões em investimentos para a atração de novos voos em rotas nacionais. A expectativa é de que sejam gerados ao menos 500 mil novos assentos no período de um ano. O número já impacta em recorde em assentos de voos internacionais para a temporada de verão 2024/2025: serão 7,48 milhões, um crescimento de 19% em comparação ao verão de 2023/2024.

COP 30 E BRICS

Além disso, no próximo ano, o Brasil se prepara para receber importantes eventos, como a Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, e a reunião do BRICS, em Brasília, que devem atrair milhares de visitantes internacionais para o país.