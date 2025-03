Branca de Neve e Rainha Má se destacam em coleção de joias exclusivas

Com estreia marcada para o dia 20 de março, o live-action de “Branca de Neve” promete reacender a magia de um dos contos mais amados da história. E para celebrar esse momento especial, a Rommanel, em parceria com a Disney, lança uma coleção exclusiva de joias inspirada na princesa e nos elementos que permeiam seu universo encantado.

A coleção “Branca de Neve” apresenta peças banhadas a Ouro 18K e Prata Maciça 925, capturando a essência de coragem, doçura e encanto da protagonista. Cada detalhe das joias traduz simbolismos icônicos do clássico: a maçã, que representa tentação e renascimento, se transforma em brincos, pingentes e anéis. O lendário “Espelho, espelho meu” ganha vida em um sofisticado pingente oval adornado com cristal safira brilhante, refletindo a verdadeira essência da beleza.

Entre os destaques da coleção, estão o delicado colar com pingente de laço vermelho, remetendo ao acessório característico da princesa, e a pulseira com charms inspirados na história. Para os fãs da Rainha Má, também há peças marcantes que traduzem a sofisticação da vilã, como o Skinny Ring adornado com zircônias pretas.

Todas as joias desta coleção acompanham uma Tag Especial exclusiva com uma mensagem inspiradora sobre a coleção ‘Snow White’. Algumas peças contam ainda com embalagens temáticas nas cores roxa e lilás e cartelas especiais.

As peças já podem ser encontradas nas lojas da Rommanel. Os valores variam entre R$ 139,00 a R$ 391,00. Com essa nova linha, a Rommanel convida o público a viverer seu próprio conto de fadas e levar um pouco da magia de Branca de Neve para o dia a dia.