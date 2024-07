Bragantino perde para o Fluminense e se distância do G6

O Fluminense venceu o seu jogo deste domingo (28) contra Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0.

Agora, o time do técnico Mano Menezes chega aos 17 pontos e está na 18º lugar na tabela. O Bragantino se distancia do G6, com 25 pontos, em nono lugar.

As equipes retornam ao campo no próximo final de semana. No sábado (3), O Red Bull Bragantino enfrenta o Vasco, às 19h, em São Januário.

O Fluminense, por sua vez, atua no domingo (4), às 16h, contra o Bahia, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 0 x 1 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data: 28/07/2024 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Renda: R$ 324.315,00

Público: 7.304 torcedores

Cartões amarelos: Lucas Cândido (Red Bull Bragantino); Diogo Barbosa e Nonato (Fluminense)

Gol: Kauã Elias, do Fluminense, aos 44 minutos do primeiro tempo

Red Bull Bragantino: Lucão; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Luan Cândido; Raul (Vinicinho), Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Lincoln (Juliano Viana); Helinho, Thiago Borbas (Jhon Jhon) e Vitinho (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; André (Felipe Andrade), Martinelli (Nonato) e Ganso (Lima); Arias (Renato Augusto), Kauã Elias e Serna (Marquinhos). Técnico: Mano Menezes.