Bragantino e Barcelona-EQU empatam em jogo marcado por homenagem e golaço

O Red Bull Bragantino empatou por 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida da repescagem da Sul-Americana. A partida aconteceu no Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador.

Helinho marcou o gol brasileiro, e Corozo empatou para o time da casa. Os dois gols saíram na etapa inicial.

O jogo de volta acontece já na próxima quarta (24) em Bragança Paulista. Quem se classificar irá enfrentar o Corinthians nas oitavas de final da Sul-Americana.

Antes da bola rolar, o goleiro Justin Cornejo foi homenageado pelas equipes e pelos torcedores presentes. O atleta morreu aos 20 anos na véspera do confronto.

O JOGO

Início dinâmico e gols bonitos. Em um primeiro tempo de bastante equilíbrio, foi o Bragantino que saiu na frente com Helinho no momento em que o Barcelona era melhor no jogo. A festa brasileira não durou muito, e os equatorianos logo empataram no gol de Orozo. O panorama voltou a ficar mais favorável para os anfitriões e o Massa Bruta preferiu uma estratégia mais defensiva.

Na segunda etapa, o domínio continuou com o time de Guayaquil, mas a qualidade do jogo diminuiu. As equipes basicamente não criaram perigo e o momento mais chamativo do Bragantino foi somente aos 40 minutos, parando nas mãos do goleiro equatoriano. Antes, houve muita reclamação por pênalti não marcado. No lance, Lincoln caiu após dividida, mas a arbitragem entendeu como lance normal.

LANCES DE DESTAQUE

0x1. Helinho abriu o placar com um golaço de fora da área aos 17 minutos do primeiro tempo. A jogada começou com Mosquera, que roubou a bola no meio do campo e avançou até a grande área para cruzar.

O atacante pegou mal na bola, mas Helinho dominou na sobra do outro lado e acertou belo chute.

Travessão! O time da casa chegou com perigo aos 27 minutos. Rivero apareceu bem posicionado na área para cabecear cruzamento de Chalá, mas a bola parou na trave superior.

1×1. Tudo igual aos 30 minutos. Corozo recebeu passe de Preciado dentro da área e finalizou cruzado de primeira antes da marcação chegar. Cleiton só olhou e não evitou o empate.

Faltou pouco. Aos 39 do segundo tempo, Thiago Borbas cabeceou para baixo com direção após cruzamento de Juninho Capixaba e quase marcou o segundo do Bragantino. Javier Burrai ficou com a bola.

Ficha Técnica

Barcelona-EQU 1 x 1 Red Bull Bragantino

BARCELONA (EQU)

Javier Burrai; Byron Castillo (Oyola), Luca Sosa, Nicolás Ramírez e Aníbal Chalá; Jesús Trindade, Leonai Souza (Arroyo) e Damián Díaz (Gaibor); Adonis Preciado, Janner Corozo (Rangel) e Octavio Rivero (Reasco). Técnico: Ariel Holan

RB BRAGANTINO

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Matheus Fernandes (Lincoln), Eric Ramires (Raul) e Lucas Evangelista; Helinho (Laquintana), Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera (Juninho Capixaba). Técnico: Pedro Caixinha

Estádio: Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)

Juiz: Maximiliano Ramirez (ARG)

Cartões amarelos: Byron Castillo, Mosquera, Luca Sosa (Barcelona); Raul (Bragantino)

Gols: Helinho (17’/1ºT) (Bragantino); Orozo (30’/1ºT) (Barcelona)