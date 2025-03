Bragantino avança nos pênaltis na Copa do Brasil e com seu goleiro fazendo gol

Na noite de terça-feira, 11 de março, o Bragantino conseguiu uma classificação emocionante para a terceira fase da Copa do Brasil, enfrentando o São José em um jogo repleto de tensão no Estádio Nabizão, em meio a uma forte chuva. O confronto, que atraiu um público de aproximadamente 1.840 torcedores e gerou uma renda de R$ 39.690,00, terminou em empate de 1 a 1 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis.

O Bragantino começou a partida com um ritmo acelerado e logo abriu o placar aos cinco minutos, quando Jhon Jhon recebeu um passe preciso de Laquintana e finalizou com maestria. A equipe mandante dominou a primeira etapa, criando diversas oportunidades, mas não conseguiu ampliar a vantagem. Vinicinho teve duas chances claras que não foram convertidas, enquanto Laquintana viu sua finalização ser salva em cima da linha pelo zagueiro Tiago Pedra. No intervalo, o Bragantino possuía 65% de posse de bola e um impressionante número de 11 finalizações contra apenas uma do adversário.

No entanto, a segunda metade da partida trouxe uma mudança no cenário. O São José, que havia se mostrado defensivo no primeiro tempo, voltou com uma postura mais agressiva. Logo nos primeiros minutos, Laison igualou o placar ao aproveitar uma dividida na área que pegou o goleiro Clediton desprevenido. O time gaúcho ganhou confiança e passou a pressionar mais.

Em busca da vitória, o técnico Fernando Seabra fez substituições estratégicas ao lançar os titulares Sasha e Moisés em campo. Apesar da pressão e das 25 finalizações do Bragantino contra apenas 3 do São José, o time não conseguiu marcar novamente, resultando em mais uma decisão por pênaltis para definir o classificado.

Nas cobranças, Cleiton se destacou: além de defender um pênalti do jogador Daniel do São José, ele também foi responsável pela cobrança decisiva que garantiu a vitória do Bragantino por 4 a 2 nas penalidades. Esse momento remeteu à sua atuação anterior contra o Sousa-PB, onde também foi fundamental nas cobranças.

Cleiton expressou sua satisfação após o jogo: “Era o quarto pênalti e eles tinham perdido duas vezes. Era a vez do Capixaba. Ele perguntou se eu queria bater; eu era o quinto e agradeci a ele pela confiança. Acertei. Durante o jogo ficamos devendo, mas nosso objetivo final conseguimos: a classificação”.

Com essa vitória, o Bragantino garante uma premiação de R$ 2,315 milhões pela participação na terceira fase da competição, elevando seu total acumulado nas fases até agora para R$ 5,732 milhões. Por outro lado, mesmo sendo eliminado, o São José receberá R$ 1,830 milhão pelas duas primeiras fases disputadas.