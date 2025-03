Bragança Winner Mall Shopping prevê cerca de até 400 empregos diretos

O setor de shoppings centers continua a crescer a cada ano no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce 2024), o país deve inaugurar aproximadamente 30 novos shoppings nos próximos cinco anos, o que reforça o potencial de expansão desse mercado.

É neste cenário que Bragança Paulista se prepara para a chegada do Bragança Winner Mall Shopping By Amílcar Donato Barletta, no fim do primeiro semestre, na Zona Norte da cidade. O objetivo é reinventar o modelo de varejo e lazer na região.

Para apresentar o projeto, no dia 3 de abril, o Winner Mall, responsável pela gestão do empreendimento, realizará um evento de lançamento comercial, exclusivo para autoridades locais, empresários, investidores e futuros parceiros.

Para Guilherme Siriani, sócio-diretor da Winner Mall, o evento representa um marco importante na consolidação do shopping como um novo centro de comércio e entretenimento para a região. “Queremos apresentar o projeto como um todo, dando início a uma nova fase para o comércio local”, revela o executivo.

Infraestrutura

Com previsão de inauguração para o final do primeiro semestre, o Bragança Winner Mall Shopping terá um formato que prioriza o fácil acesso, seguindo o conceito de strip mall, com operações repletas de variedades para atender moradores e quem passa pela região.

Em uma parceria público-privada com a Prefeitura de Bragança Paulista, o prédio do antigo Mercadão Municipal Amílcar Donato Barletta foi revitalizado em um processo de retrofit, conceito que visa modernizar antigos espaços sem perder as características originais, para se transformar no Bragança Winner Mall Shopping.

O local conta com 3000 m² de Área Bruta Locável (ABL) e estrutura para 46 operações comerciais, incluindo lojas, serviços e lazer. O espaço também terá uma programação diversificada de feiras, eventos culturais e atrações para toda a família, além de uma área dedicada ao agronegócio, onde produtores locais poderão vender diretamente ao público.

O empreendimento está localizado na Avenida dos Imigrantes, 7000, Jardim das Américas, Bragança Paulista – SP.