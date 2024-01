Bradley Cooper e Gigi Hadid, ex de Leonardo DiCaprio, estão namorando

Após três meses negando rumores de um relacionamento, o novo casal de Hollywood finalmente apareceu junto em público: Bradley Cooper e Gigi Hadid.

Fotos obtidas com exclusividade pelo site americano “Page Six” mostram dois passeando de mãos dadas em Londres. O site afirma que eles estão juntos desde outubro de 2023.

Publicações norte-americanas e britânicas já vinham especulando sobre a relação. Pessoas próximas ao casal afirmaram que os dois estiveram juntos na casa de Taylor Swift em Rhode Island, no nordeste do país, e que também passaram dias juntos em um rancho na Pensilvânia, estado natal do ator, em novembro.

Bradley Cooper, 49, está concorrendo ao Oscar em sete categorias com seu filme “Maestro“, que dirige e protagoniza.

Seu último relacionamento assumido publicamente foi com Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo. Bradley e Irina são pais de Lea, de sete anos. O ator também namorou a modelo britânica Suki Waterhouse e as atrizes Zoe Saldaña e Renée Zellweger. Ele foi casado apenas uma vez, em 2006, com a atriz e bailarina americana Jennifer Esposito. O casamento durou quatro meses.

Gigi Hadid, 28, é irmã da também modelo Bella Hadid. Em 2015, ela estourou nas passarelas e assumiu o romance com Zayn Malik, da banda One Direction. Os dois ficaram juntos até 2021 e são pais de Kai, de quatro anos. O relacionamento teve um fim conturbado após Zayn ser acusado de agredir Gigi e a mãe dela, Yolanda Hadid. Após o fim da relação com Zayn, Gigi teve um affair com Leonardo DiCaprio entre 2022 e 2023.