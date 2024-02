Brad Pitt vai atuar no último filme dirigido por Quentin Tarantino, ‘The Movie Critic’

Bradd entrou para o elenco de “The Movie Critic”, filme que marca a despedida de Quentin Tarantino do cinema. Segundo o portal Deadline, o longa está previsto para sair no final de 2025.

Ainda não se sabe se o ator fará o protagonista ou um papel secundário na produção, que segue com a premissa sob mistério.

De acordo com a revista The Hollywood Reporter, o envolvimento de Pitt com a agenda de filmagens está para ser acertado. O ator deve passar o resto deste ano trabalhando em um filme de Fórmula 1 produzido pela Apple e dirigido por Joseph Kosinski, de “Top Gun: Maverick”. A produção de Tarantino também precisa encontrar uma produtora e distribuidora para o lançamento.

“The Movie Critic” marcará a terceira colaboração do ator com o diretor. Pitt trabalhou com Tarantino nos filmes “Bastardos Inglórios”, de 2009, e “Era Uma Vez em… Hollywood”, de 2019. Pelo último, o artista recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante.

Tarantino declarou anteriormente que “The Movie Critic” será o seu último longa-metragem e que ele pretende se aposentar do cinema. No último Festival de Cannes, ele disse que o filme se passa na época da estreia do filme “A Outra Face da Violência”, de 1977.