Braço Curto MotorSport conquista o terceiro lugar na segunda etapa do Sertões

Depois do cancelamento da 1ª etapa do Sertões 2024 – devido à queda de uma ponte no km 86 do trecho cronometrado de 253 km –, enfim, pilotos e navegadores puderam dar início a disputa pelo título da 32ª edição do maior rally das Américas.

A 2ª etapa aconteceu entre as cidades de Formosa (GO) a Santa Maria da Vitória (BA), e teve 633 km, com 236 km de trecho cronometrado para a categoria carros. A prova foi de alta velocidade, com os primeiros 30 km no estilo WRC, em estrada larga, terreno bom e várias curvas. Mas depois, os competidores tiveram que diminuir a aceleração, pois encontraram erosões, mata-burros e caminhos mais estreitos. A travessia do Rio Piratinga – de 200 metros de largura – foi um dos pontos altos da disputa.

A dupla paranaense da Braço Curto MotorSport, Mário Marcondes e Artêmio Pauluci, teve um bom desempenho e manteve-se no pelotão da frente da categoria carros. Com a XRanger, eles fizeram o tempo de 03h31min03seg, ocupando o terceiro lugar na categoria Ultimate Brasil e 15º na classificação geral.

“Pelas parciais da competição, até a primeira metade do rally vínhamos na primeira posição da categoria. Depois, entramos em uma área ruim de terreno e fomos atrapalhados pela poeira, então, decidimos tirar um pouco o pé para evitar riscos de quebras ou colisões. Afinal, hoje é só o primeiro dia de rally e logo teremos a etapa maratona, então, precisamos estar com o carro inteiro”, declara o piloto.

Enquanto isso, a outra dupla da equipe Luiz Manara e Léo Telles Silva, a bordo da Mitsubishi L200 Evo, sofreu um acidente durante a especial. Eles estão bem, porém, fora da disputa devido aos danos no veículo.

Nesta segunda-feira (26) acontece a 3ª etapa do Sertões, que segue rumo a Luís Eduardo Magalhães, BA. São 386 km, com 336 km de trecho cronometrado. De acordo com a organização, a prova começa com um trecho de trial de 10 km (pedras e piso irregular) e segue por estradas estreitas e piso duro. Depois, os participantes encaram um setor de areia com uma sequência de 10 km, que será um dos mais exigentes do Sertões 2024.

32º Sertões

26 de agosto (segunda-feira) Etapa 3

Santa Maria da Vitória (BA) a Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 3 km

SS: 336 km

DF: 47 km

Total: 386 km

27 de agosto (terça-feira) Etapa 4

Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 6 km

SS: 418 km

DF: 10 km

Total: 434 km

28 de agosto (quarta-feira) Etapa 5

Luís Eduardo Magalhães (BA)

DI: 16 km

SS: 263 km

DF: 14 km

Total: 293 km

29 de agosto (quinta-feira) Etapa 6

Luís Eduardo Magalhães (BA) a Formosa (GO)

DI: 139 km

SS: 218 km

DF: 277 km

Total: 634 km

30 de agosto (sexta-feira) Etapa 7

Formosa (GO)

DI: 85 km

SS: 349 km

DF: 63 km

Total: 497 km

31 de agosto (sábado) Etapa 8

Formosa (GO) a Brasília (DF)

DI: 29 km

SS: 133 km

DF: 101 km

Total: 263 km

A Braço Curto MotorSport tem patrocínio de Conasa Infraestrutura, Companhia Águas de Itapema, AMC Construções, New Holland – Shark Máquinas, Hipper Freios e Makmo Infraestrutura