Braço Curto MotorSport conquista o 10º lugar na etapa e sobe três posições no ranking geral

A caravana do 32º Sertões permaneceu na cidade de Formosa (GO) nesta sexta-feira, (30). Em formato de laço, a 7ª e penúltima etapa da competição teve 501 km – com 349 km de trecho cronometrado e de alta velocidade. Nessa reta final, pilotos e navegadores encararam uma especial de pé em baixo: estradas largas, longas retas e terreno cascalhado. Além do clima de decisão, o prazer de acelerar esteve garantido do início ao fim da prova.

Com a missão de recuperar o máximo de posições possíveis no ranking acumulado Sertões (Geral e categoria), a dupla Mário Marcondes e Artêmio Pauluci (#360), da Braço Curto MotorSport, subiu mais três posições na Geral após a 7ª etapa. Com o tempo de 04h52min03seg, eles conquistaram o terceiro lugar na Ultimate BR e o 10º na geral. No acumulado, eles contabilizam 28h03min20seg, ocupando a 20ª posição na geral e sexto na categoria.

“As características dessa etapa nos permitiu aproveitar o máximo de desempenho da XRanger. Tivemos setores um pouco mais estreitos e de serra, e fizemos uma travessia de dois rios (Rio São Domingos e Rio Piratinga). Foi um dia muito gostoso”, contou o navegador Artêmio.

A dupla da Braço Curto MotorSport está a bordo de uma XRanger, preparada pela X Rally – um veículo mais competitivo, que transmite mais segurança aos competidores, permitindo que estratégias mais ousadas sejam adotadas. “De fato, essa picape é bastante superior à que eu utilizava. Ela tem motor Mustang V8, câmbio e caixa de direção Sadev, amortecedor Boss de última geração, fibra de carbono, sistema motec, entre outros itens que evidenciam a resistência e performance da picape”, descreveu o piloto Mário.

E sábado (31) é dia de decisão. De volta à Brasília (DF), o Sertões encerrará o percurso de 3.704 km na Arena Mané Garrincha. A 8ª e última etapa tem 263 km, com 101 km de trecho cronometrado. De acordo com a organização, os primeiros 50 km são bem rápidos e passa por estradas de piso bom e curvas. O final da especial será um presente para a pilotagem.

31 de agosto (sábado) Etapa 8

Formosa (GO) a Brasília (DF)

DI: 29 km

SS: 133 km

DF: 101 km

Total: 263 km