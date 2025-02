B+P lança clipe de “Perdida de Mim”

O duo B+P, formado por Ana Blancato e André Paumgartten, lança o videoclipe de “Perdida de Mim”. O clipe feito por Lud Rodrigues acompanha o primeiro single do projeto, lançado em dezembro pela Bonde Music. A faixa também antecipa o novo álbum da banda, que será lançado no dia 13 de março também pela Bonde Music.

A faixa, que combina influências de trip-hop, trap, jazz e blues, e música brasileira ganha agora uma nova camada artística com o clipe, reforçando a identidade única do B+P. “Esse lançamento é muito especial para nós. ‘Perdida de Mim’ carrega muita emoção, e ver essa música ganhar vida em um videoclipe é incrível. Espero que as pessoas se conectem com essa experiência tanto quanto nós”, comemora Ana.

Paumgartten explica um pouco sobre o conceito por trás das cenas do videoclipe: “A Ana é uma artista fantástica e ótima atriz! Ela e a Lud fizeram todo o vídeo em Uberlândia e na hora da edição, eu e a Lud descobrimos que somos fãs do filme ‘Amnesia (Memento)’, do diretor Christopher Nolan, e resolvemos dar um toque sutil de referência ao filme, que quem viu vai entender”.

A produção musical é assinada por André Paumgartten, que também dividiu a mixagem com Gugu Peixoto. A gravação da voz aconteceu no Estúdio Johnson’s Groove, com Ben Johnson do Cavaco, e a masterização ficou a cargo de Paumgartten.

Com esse lançamento, B+P segue ampliando sua trajetória no cenário musical independente, antecipando o álbum de estreia previsto para 13 de março. O videoclipe já está disponível no YouTube.

Sobre o B+P

Criado em 2016, em Uberlândia (MG), o projeto nasceu da junção entre a busca de Ana por uma banda que refletisse sua visão artística e a vontade de André de explorar novas possibilidades musicais. Em apenas dois dias, a dupla já havia montado um repertório de 30 músicas e garantido seu primeiro show. “Nosso objetivo sempre foi criar algo fora do convencional, misturando nossas influências sem receio de experimentar”, relembra Paumgartten.

A identidade sonora do B+P se destaca pela fusão de batidas downtempo, sintetizadores analógicos e o uso inesperado do theremin. Enquanto André constrói as bases instrumentais, Ana adiciona violão, piano e ukulele, além de uma interpretação intensa e carregada de emoção. “Já tive vários nomes antes de me firmar como Ana Blancato. Fui Ana Drama e até ‘Barbiie’. Descobri a música enquanto tentava superar a timidez no teatro, mas acabei me expressando até demais”, brinca Ana. “O drama e a comédia sempre foram meus aliados.”

O repertório do duo reflete sua diversidade de influências. Portishead, Nina Simone, Björk, Elza Soares, Flora Matos e Kimbra são algumas das referências que moldam a sonoridade introspectiva e ao mesmo tempo dançante do B+P. “Nosso som é intenso, engajado e até um pouco sarcástico”, define André. “Queremos que ele esteja presente em todos os lugares, de festivais a clubes e bares.”

Para Ana, “Perdida de Mim” tem um significado pessoal profundo. “A canção fala sobre autoconhecimento e sobre se reencontrar no meio do caos. Minhas influências vão de Cartola a Amy Winehouse, especialmente na composição das letras. Também sou fã do pop de Lady Gaga, Demi Lovato, Jessie J e Billie Eilish”, comenta. Com esse trabalho, o B+P busca criar uma conexão direta com o público, levando a experiência sonora e emocional do duo para cada ouvinte.