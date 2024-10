Boxe é como a vida, se não bate, apanha; veja frases marcantes de Maguila

Se dentro dos ringues Adilson “Maguila” Rodrigues era conhecido por sua agressividade, fora do universo das lutas era seu jeito divertido que o fez transcender o esporte e virar uma figura popular no país.

O boxeador, que morreu nesta quinta-feira (24), aos 66, colecionou uma série de frases que poderia muito bem ter saído da mente de um humorista em vez de um lutador. Talvez por isso tenha se tornado figura constante na televisão depois que parou de lutar, inclusive em programas do humor, como o Show do Tom, liderado por Tom Cavalcanti, na Record, e Casseta & Planeta, na Globo.

Relembre algumas frases marcantes de Maguila:

“Na primeira vez que vi Muhammad Ali, me caguei todo”, contou Maguila certa vez, ao falar do lutador dos Estados Unidos, de quem ele era fã.

“Boxe é só chegar lá, meter o braço e pronto. É como na vida, não tem meio-termo, se não bate, apanha. Apanhei um bocado, mas bati mais do que apanhei”, afirmou o lutador à revista Trip.

“O menino que eu fui continua dentro de mim. Sou um jovem menino”, disse, ao programa “Provocações”, da TV Cultura.

“Pra mim, o homem, o ‘viado’, não é uma doença, ele já nasceu com esse dom de ser ‘viado’ e transar com homem […] Quando Deus põe o filho dele na Terra, todos nós temos um destino. Leão Lobo já teve esse destino, que ele não vai dizer que começou depois de grande. Ele começou desde pequeno, já tinha um jeitinho. Então, Deus que fez ele assim e a gente não pode ser contra”, opinou durante participação no “Roda Viva”.

“É preciso dar um soco nos preços altos”, criticou durante o programa “Aqui Agora”

“Não me abalei [quando cortou parte do dedo]. Só fiquei 50 gramas mais leve”, disse, após perder um parte de um dos dedos em um acidente com um cortador de grama.

“Me sinto como um menino de 18 anos. Não fumo, não bebo e durmo cedo”, afirmou após voltar ao Brasil depois de perder a luta para Evander Holyfield, em 1989.

“[Acelino] Popó [Freitas] é lixo perto de mim”, disse durante entrevista ao programa Superpop, da Rede TV.

“[Antes de lutar,] ficava sem saliência por 15 dias, caso contrário, eu apanhava”, lembrou, durante a mesma entrevista ao programa apresentado por Luciana Gimenez.

“A vida é boa para quem sabe viver. Tem que levar a vida como ela é, não fazer dela o que quer”, disse Maguila no programa “Provocações”.

“Não me incomoda, porque sou desse jeito, nasci assim e vou morrer assim”, disse o lutador ao ser questionado por jornalistas se era doido.