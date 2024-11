Boxe: Americano OShaquie Foster destrona brasileiro Robson Conceição

Neste sábado, a cidade de Verona, nos Estados Unidos, foi palco de um combate acirrado entre o brasileiro Robson Conceição e o americano OShaquie Foster. Em uma disputa equilibrada, o pugilista dos Estados Unidos levou a melhor e desbancou Conceição na decisão por pontos, conquistando assim o título mundial dos super-penas, anteriormente em posse do brasileiro.

O confronto anterior entre os dois atletas havia ocorrido em julho deste ano, ocasião em que Robson saiu vitorioso na decisão dos juízes e se consagrou campeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe. O reencontro entre os lutadores foi marcado por uma intensa troca de golpes e estratégias bem definidas desde o início do embate.

A Luta: 12 Rounds

Robson Conceição iniciou o duelo com postura ofensiva, tentando impor seu ritmo sobre Foster. No entanto, o americano não demorou a responder à altura, mantendo a disputa equilibrada. Nos rounds iniciais, Robson aparentava vantagem ao conectar golpes eficazes e manter um ritmo constante. Porém, Foster começou a ajustar sua estratégia conforme a orientação de seu córner e aumentou sua agressividade a partir do oitavo round.

O momento decisivo da luta ocorreu nos últimos rounds, quando Foster intensificou seu ataque, conseguindo balançar Conceição no décimo assalto. O brasileiro mostrou resiliência ao resistir aos golpes do adversário, mas não foi suficiente para garantir sua permanência como campeão. Ao término dos 12 rounds regulamentares, OShaquie Foster saiu vitorioso por decisão dividida dos juízes (115-113, 113-115 e 115-113).

Após a luta, Foster elogiou seu oponente: “Ele é um lutador incrível com um coração inacreditável. Meu objetivo era mudar o rumo da luta e consegui“. Robson Conceição demonstrou serenidade diante da derrota: “Estou satisfeito com minha performance no ringue. Foi uma luta dura e equilibrada. Tenho grande respeito pelo Foster e gostaria de uma revanche imediata“, referindo-se ao fato de ter concedido ao americano uma nova chance após derrotá-lo anteriormente.

Com este resultado, OShaquie Foster reassume o posto de campeão mundial dos super-penas, enquanto Robson Conceição manifesta seu desejo por uma nova oportunidade de reconquistar o título.