Bourbon Shopping São Paulo promove oficinas de carnaval para as crianças

De 20/02 a 04/03, o Bourbon Shopping São Paulo promoverá oficinas especiais para celebrar o carnaval. A programação é gratuita e voltada para o público infantil, e acontece sempre das 12h às 20h.

No terceiro andar do empreendimento, as crianças poderão customizar acessórios de carnaval como tiaras, gravatas e máscaras com a ajuda de materiais como tintas, canetinhas coloridas, glitters e lantejoulas. Os itens confeccionados poderão ser levados para casa.