Boulos processa Record por causa de Pablo Marçal e pede direito de resposta em programa

A Record foi processada na Justiça Eleitoral por causa do autointitulado ex-coach Pablo Marçal (PRTB-SP). A ação é movida por Guilherme Boulos (PSOL-SP) e pela sua coligação que disputa as eleições para a Prefeitura de São Paulo no último domingo (25).

A reportagem teve acesso aos documentos do caso, que corre no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Boulos pede direito de resposta a uma fala de Marçal feita no programa Balanço Geral SP, comandado por Reinaldo Gottino na hora do almoço, na sexta (23).

Segundo Boulos, Marçal afirmou a Gottino que Boulos era usuário de cocaína. “O candidato afirmou, por meio do gesto de levar a mão ao nariz e aspirar, que este é a único fato que define seu adversário político”, afirma a ação de Boulos.

A defesa da coligação de Boulos pediu que a Record seja obrigada a exibir um direito de resposta, no mesmo horário e programa que Marçal fez a afirmação considerada caluniosa.

A Justiça Eleitoral deu prosseguimento ao pedido judicial feito por Boulos, e pediu que a Record entregue até terça (27) a cópia do Balanço Geral SP de sexta para que o caso seja analisado. A tendência é que uma definição aconteça até o fim da semana.

O caso será analisado pela juíza Claudia Barrichello, do TRE-SP. É a primeira vez nesta campanha eleitoral que uma emissora sofre com sanções judiciais por causa de falas polêmicas de Pablo Marçal, que teve suas páginas no Instagram suspensas no fim de semana.

Emissoras de televisão têm convidado Marçal para entrevistas, mas existe insegurança nos bastidores justamente por causa de punições que podem acontecer da Justiça contra emissoras por suas falas.

Procurado pela reportagem, Pablo Marçal não respondeu aos contatos. A Record não comenta casos judiciais.