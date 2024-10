Boulos faz debate público com convertido e é aplaudido por militância

Após o cancelamento do debate do SBT devido à ausência do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o candidato Guilherme Boulos (PSOL) convocou um debate público com objetivo de conversar com a população de São Paulo.

Atrás nas pesquisas, o deputado federal pelo PSOL escolheu para o evento a calçada em frente ao Theatro Municipal, no centro de São Paulo, região onde obteve seu melhor desempenho no primeiro turno.

No local, tomado por apoiadores, a população foi convidada a fazer perguntas ao candidato.

Um palco foi montado na calçada, com um púlpito para Boulos, outro para as perguntas e um terceiro para Nunes – nem a assessoria do psolista e nem do emedebista confirmaram se o prefeito foi convidado para o evento.

A maioria dos questionamentos partiu de apoiadores do psolista. Boulos não foi confrontado nem ouviu críticas.

Ele aproveitou o evento para criticar a postura do Nunes, que já cancelou a ida a três debates, e a quem voltou a chamar de “fujão” e “covarde”.

Sem o cronômetro tradicional dos encontros, o candidato pôde responder à vontade as perguntas. Em um determinado momento, um barulho soou, e o mediador ironizou que era Nunes solicitando um direito de resposta.

A plateia negou o direito de resposta. “Quem merece direito de resposta é o povo de São Paulo”, disse o candidato.

Durante o evento, que começou as 11h e durou pouco menos de uma hora, foram realizadas cerca de dez perguntas.

Algumas foram apenas desabafos de eleitores descontentes com o funcionamento do transporte, segurança ou saúde.

Em um momento, um homem com adesivos do PSOL subiu no palco, criticou o capitalismo, declamou amor a uma mulher e gritou “só o punk salva”.

Uma mulher disse que “não estava mais indecisa” e pediu votos para Boulos. Outro estudante furou a fila para fazer uma pergunta ao deputado federal sobre como evitar a gentrificação do centro da São Paulo.

O candidato aproveitou para rebater críticas do evento. “Ouvi gente dizendo que só teria militante e gente combinada. Vocês viram que ele se portou, passou na frente e fez a pergunta. É o que tem que ser, aqui o debate é público”, disse.

Ao fim da pergunta, o jovem fez uma selfie com o candidato do PSOL.

Segundo o último Datafolha, divulgado na quinta-feira (17), Boulos está com 33% das intenções de voto, e Nunes, com 51%.

Sem citar as pesquisas, o candidato afirmou que acredita na virada, citou que ainda há muitos indecisos e que, nas últimas 48 horas antes do segundo turno, tudo pode acontecer.

Após o evento, concedeu uma entrevista rápida a jornalistas e voltou a citar a ausência de Nunes nos debates.

O candidato foi questionado se convidou o emedebista para o debate público, mas se esquivou e só respondeu que ele faltou a três embates.

“Foi convidado para o debate do SBT, que seria agora. Por isso, decidimos fazer na rua”, repetiu ele, que voltou a demonstrar esperança nas urnas. “Nós vamos virar.”