Boulos encerra campanha com Marta, Dirceu e Marina na Paulista e irá a Heliópolis

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) escolheu a avenida Paulista e a Estrada das Lágrimas, em Heliópolis, para encerrar a sua campanha às eleições de 2024 neste sábado (26).

Por volta das 10h, apoiadores começaram a ocupar um pedaço da Paulista, na esquina com a rua Augusta. Uma faixa da avenida foi interditada.

Boulos se juntou ao grupo às 10h37 e foi carregado nos ombros por um militante até o carro de som.

Com músicas da campanha, o público dançava e gritava palavras de ordem com referência a virada neste domingo (27).

Entre funcionários da equipe, houve quem transitava com boné com a letra B, algo feito pelo candidato Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, esse com a letra M.

A candidata a vice, Marta Suplicy, Marina Silva (Rede) e Luiza Erundina (PSOL) também compareceram.

Na ausência do presidente Lula (PT), alguns petistas marcaram presença na Paulista, como José Dirceu e o ministro Paulo Teixeira.

Deputados e vereadores aliados também subiram no carro do som.

Havia a expectativa por parte de Boulos de contar com a presença do presidente neste sábado (26). No entanto, o mandatário ficou em Brasília se recuperando de uma queda e não deverá votar neste domingo (27). À tarde, o psolista fará o seu último ato de campanha em Heliópolis.