Boulos e Marina fazem ato de pré-campanha e ignoram manifestações da esquerda

Em dia de manifestações da esquerda contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, fez ato de sua pré-campanha ao lado da ministra do Meio Ambiente do governo Lula, Marina Silva, no centro da capital paulista.

O evento oficializou a participação do partido Rede Sustentabilidade, fundado pela ministra, na elaboração do plano de sustentabilidade da candidatura de Boulos. Os dois partidos fazem parte da mesma federação nacionalmente.

A poucos metros do ato, líderes da esquerda, movimentos populares e sindicalistas se preparavam para a manifestação contra o bolsonarismo, no largo São Francisco.

Boulos e Marina não confirmaram presença no protesto nem fizeram referência ao ato em seus discursos, apesar de terem invocado a necessidade de uma frente ampla progressista nas eleições municipais de São Paulo para derrotar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição com apoio de Bolsonaro.

“São Paulo tem o desafio de estabilizar a democracia no Brasil”, disse Marina antes de defender a frente ampla que, segundo ela, foi responsável por eleger Lula nas últimas eleições nacionais. “Somos um campo diversificado”, continuou.

Marina não comentou a ausência no ato de esquerda em São Paulo.

“Nós trabalhamos para chegar a candidaturas de consenso. Quando isso não é possível, a gente espera que o eleitor leve aquele que ele acha ser o melhor no segundo turno e, no segundo turno, com certeza estaremos juntos com todo o respeito pelas candidaturas da frente ampla que não estejam no nosso campo”, disse a ministra.

O deputado estadual Emídio de Souza (PT) participou do evento de campanha de Boulos como representante do Partido dos Trabalhadores.

Questionado sobre a ausência na manifestação da esquerda contra Bolsonaro, o candidato do PSOL afirmou que se trata de um ato nacional. “Aliás, o principal [ato] está sendo feito em Salvador, e foi tirado em um cronograma dos movimentos sociais em nível nacional. A campanha tem sua agenda e acabou conflitando. Eu estive em praticamente todas as mobilizações em São Paulo”, disse.

Boulos recebeu o documento “Rede com Boulos” com uma série de propostas para o desenvolvimento da sustentabilidade na capital paulista, como a inclusão de cooperativa de catadores para ampliar a coleta seletiva de lixo.

No segundo compromisso de agenda de campanha do dia, Boulos e Marina participaram de uma discussão sobre o plano de sustentabilidade fornecido pela Rede, com a participação de integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), que tem o candidato como um dos fundadores, e de catadores de material reciclável.

Ao entrar no Teatro Oficina, local do encontro, Boulos foi recebido aos gritos de “Eu não abro mão de prefeito que faz ocupação”. “Hoje a gente está iniciando os debates públicos com a cidade de São Paulo sobre o nosso programa de governo. Escolhemos para começar o tema do combate às mudanças climáticas e do meio ambiente”, disse o candidato.